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فن

رامي عياش يجدد تعاقده مع « مزيكا»

الخميس 04/مارس/2021 - 11:52 م
رامي عياش
رامي عياش
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سعيد فراج
احتفل البوب ستار رامي عياش بتجديد تعاقده مع شركة«مزيكا» لتقديم مجموعة من الاعمال الغنائية الجديده بحضور المنتج الكبير محسن جابر، والمهندس مصطفى جابر،  وقام عياش بالتوقيع مع المنتج محمد جابر فى مقر الشركة بالدقى. 

واعرب عياش عن سعادته بتجديد التعاقد وأكد ان هذا التجديد يأتى استكمالا للنجاح المشترك بينه وبين محمد جابر ومزيكا خاصة بعد نجاح البومه الاخير «قصة حب» الذي صدر في منتصف 2019 وضم 10 اغنيات متنوعه.  

وأشار عياش بأنه سيقدم لجمهوره في مصر ولبنان والوطن العربي  فى اعماله القادمة مفاجآت فنيّة متميزة ومختلفة.
 
كما اكد محمد جابر أنه سعيد بتجديد التعاقد مع رامي عياش وأشار بأنه احد أعمدة مزيكا الاساسيه وصاحب نجومية بارزة في الوطن العربي. 

وصرح بان الشركه تحرص على توفير كافة عناصر النجاح له وان الفترة القادمة ستشهد العديد من المفاجٱت التى يقوم باعدادها الان.
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