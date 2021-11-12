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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي عياش يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: دمه خفيف

رامي عياش
رامي عياش

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا أسم الفنان “رامي عياش”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك عقب حلقته في برنامج لايف من الدوبليكس مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا.

 

وتصدر أسم الفنان رامي عياش قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي حلقة رامي عياش في برنامج لايف من الدوبليكس مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا وإبنتها كارو، كالاتي:

 

  • الحلقة جميلة أوي.
  • رامي دمه خفيف أوي.
  • اتبسطنا اوي الحلقة، رامي أنت جميل أوي.

 

وحل الفنان رامى عياش اليوم  الخميس ضيفا على  برنامج لايف من الدوبليكس مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا وإبنتها كارو والمذاع عبر فضائية اون اى.

 

وشهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين الدمية كارو ولمطرب رامى عياش، واستعرض مواهبه المختلفة، وأجاب على العديد من الأسئلة الطريفة والصعبة عن حياته المهنية والشخصية.

 

وقام المطرب رامى عياش بتقليد الفنان جورج وسوف عندما طلبت منه الدمية كارو الغناء للفنانة روبى بطريقة جورج وسوف.


وصرح رامى عياش، أنه موهوب فى صيد الحيوانات البرية و عقبت الدمية كارو قائلة “مش بيصعبوا عليك”.

 

وأضاف، أنه ذهب إلى المستشفى الفترة الماضية إثر تعرضه لآلام في البطن نتيجة للضغوط.


وفى بداية الحلقة وجهت الدمية "كارو" عددا من الأسئلة الكوميدية للمطرب رامى عياش قائلة :"الاسم زى ما موجود فى جواز السفر “،فأجابها :"رامى رامز أبو عياش " .


وقال المطرب رامى عياش عندما سألته الدمية عن تاريخ ميلاده، إنه مواليد ١٩٨٠/٨/١٨ ثم عقبت الدمية :"ايه كل التمانيات ".


وأضاف عياش،أنه درس لمدة عام حقوق ثم درس لمدة عام و نصف علم نفس .

 

وأوضح، أن والدته كانت تعمل مديرة بإحدى المدارس، و بناءا على رغبتها استكمل دراسته.


واكد، أنه كان متفوقا فى مادة اللغة الإنجليزية أثناء دراسته .

 

الفنان “رامي عياش” رامي عياش لايف من الدوبليكس أبلة فاهيتا اخبار رامي عياش

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