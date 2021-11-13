عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سحب مياه الأمطار بمدن البحر الأحمر.. ورفع درجة الاستعداد القصوى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعرضت مدن جنوب محافظة البحر الأحمر، امس الجمعة ، لسقوط أمطار متوسطة على مرسى علم ومحمية وادى الجمال وابوغصون وحماطة والشيخ الشاذلى .

 

 وجارى سحب المياه الراكدة فى الطرق والشوارع الرئيسية ، حيث تقوم غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة بالمتابعة المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في  المدن والأجهزة المعنية .

اكد اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم ،  انه على الفور تم التعامل امس مع آثار الامطار ، وحصر تجمعات المياه، والمرور علي بحيرة الكيلو 4 لتجميع المياه  ، والتأكد من جميع البرابخ من سريان المياه داخلها ، وجميعها تعمل بكفاءة ، وقد تم فصل أعمدة الانارة لعدم حدوث اى ماس كهربي ،  وتم سحب المياه من الطرق العمومية والداخلية ، والآن  علي وشك الانتهاء من سحب جميع المياه بالمدينة ، بالتعاون مع الحماية المدنية وشركة المياه ، عن طريق سيارات شفط المياه وسيارات الكسح.

 

كما تعرضت مدينه الشلاتين لرياح جنوبية شديدة محملة بالأتربة،  مع سقوط امطار غزيرة بمدينة الشلاتين ،  وبرق ورعد شمال وجنوب غرب المدينة ، وسقوط أمطار خفيفة بقرية مرسى حميره شمال الشلاتين 45كيلو ، وجارى سحب مياه الامطار الراكدة والانتهاء منها قريبا .

 

و كلف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر كافة الجهات المختلفة برفع درجة الإستعداد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، من خلال غرفة عمليات مركزية وفتح خط ساخن مع رؤساء المدن والأحياء والتنبيه بالإبلاغ الفوري عن حالة الطقس، وعمل تقرير يومي ، ومتابعة محطات الرفع وسيارات صرف المياه وإمداد المدن بسيارات كسح المياه اللازمة في حالة الحاجة ، ورفع التقارير اول بأول إلى غرفة العمليات الرئيسية.

البحر الأحمر مرسى علم وادى الجمال الشيخ الشاذلى الشلاتين

ترشيحاتنا

عملت نقلة نوعية| إلهام شاهين تكشف سر تحمسها لـ مسرحية المومس الفاضلة

المستوردين يطالبون بوقف قرار التجارة بمنع استيراد مكونات التوك توك

جذب 220ألف زائر.. جامع: إقبال كبير على الجناح المصري في إكسبو دبي

التنمية المحلية: الاثنين المقبل منع دخول موظفي الدولة غير المطعمين

للمرحلة الأولى.. مدبولي يوجه بتوفير 30 مليون جنيه لمشروع تطوير قرية عامر

الصحة تدفع بسيارة أمصال العقارب والثعابين لمحافظات الصعيد| خاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم معاشرة الزوجة كل 4 أشهر لظروف السفر؟.. دار الإفتاء ترد

الطقس الآن...الأقمار الصناعية: سيول رعدية على 7 مناطق بالجمهورية خلال ساعات

عاصفة ممطرة فى طريقها إلى هذه المناطق وتحذيرات من التنقل بين المحافظات

الأرصاد تكشف حقيقة وصول العاصفة الثلجية الى القاهرة وموعد سقوط الأمطار

كارتيرون يقترب من الرحيل عن الزمالك ..تفاصيل

محاكمة الفنان شادي خلف بتهمة هتك عرض 7 فتيات بالقوة .. اليوم

لـ أصحاب العقارات.. غرامة يومية 100 جنيه حال عدم تنفيذ هذا الإجراء

الصحة : فيروس الجهاز التنفسي المخلوي(RSV)من مسببات الالتهاب الرئوي عند الأطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكا تتوعد آبي أحمد..وعقوبات قاسية على إريتريا لارتكابها مجازر واغتصابات في تيجراي

ضربة قاضية للمشاهدين.. نهاية صادمة لـ «جيمس بوند» ورحيله للأبد

مولود في الشهر الخامس.. شاهد الطفل الأسرع ولادة في العالم|صور

بفستان من Oscar-de-la-Renta وخاتم بمليون دولار.. شاهد زفاف باريس هيلتون الأسطوري بالصور

فيديو

ملقاة على الأرض.. ظهور آيات القرآن في لعبة الكترونية

كنت عايز أقيس النبض.. فنان يكشف سببا غريبا وراء طلاق منة عرفة

تعرض لـ 3 محاولات اغتيال بـ لبنان.. سفير سعودي أسبق يفجر مفاجأة.. فيديو

فيديو جراف.. رعب في حمام مدرسة ابتدائية بقنا .. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ