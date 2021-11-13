سحب مياه الأمطار بمدن البحر الأحمر.. ورفع درجة الاستعداد القصوى

تعرضت مدن جنوب محافظة البحر الأحمر، امس الجمعة ، لسقوط أمطار متوسطة على مرسى علم ومحمية وادى الجمال وابوغصون وحماطة والشيخ الشاذلى .

وجارى سحب المياه الراكدة فى الطرق والشوارع الرئيسية ، حيث تقوم غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة بالمتابعة المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في المدن والأجهزة المعنية .

اكد اللواء واصف عدلى رئيس مدينة مرسى علم ، انه على الفور تم التعامل امس مع آثار الامطار ، وحصر تجمعات المياه، والمرور علي بحيرة الكيلو 4 لتجميع المياه ، والتأكد من جميع البرابخ من سريان المياه داخلها ، وجميعها تعمل بكفاءة ، وقد تم فصل أعمدة الانارة لعدم حدوث اى ماس كهربي ، وتم سحب المياه من الطرق العمومية والداخلية ، والآن علي وشك الانتهاء من سحب جميع المياه بالمدينة ، بالتعاون مع الحماية المدنية وشركة المياه ، عن طريق سيارات شفط المياه وسيارات الكسح.

كما تعرضت مدينه الشلاتين لرياح جنوبية شديدة محملة بالأتربة، مع سقوط امطار غزيرة بمدينة الشلاتين ، وبرق ورعد شمال وجنوب غرب المدينة ، وسقوط أمطار خفيفة بقرية مرسى حميره شمال الشلاتين 45كيلو ، وجارى سحب مياه الامطار الراكدة والانتهاء منها قريبا .

و كلف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر كافة الجهات المختلفة برفع درجة الإستعداد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، من خلال غرفة عمليات مركزية وفتح خط ساخن مع رؤساء المدن والأحياء والتنبيه بالإبلاغ الفوري عن حالة الطقس، وعمل تقرير يومي ، ومتابعة محطات الرفع وسيارات صرف المياه وإمداد المدن بسيارات كسح المياه اللازمة في حالة الحاجة ، ورفع التقارير اول بأول إلى غرفة العمليات الرئيسية.