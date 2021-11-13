أوكرانيا تحصد ذهبية البطولة التاسعة للصحفيين والاعلاميين بفعاليات مهرجان البحر الأحمر

وسط أجواء رائعة، أسدل الستار اليوم على بطولة مصر الدولية التاسعة للإعلاميين والصحفيين والتى أقيمت تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة واستضافتها مدينة الغردقة على ملعب نادي الرياضات البحرية فى الفترة من ١١-١٤ نوفمبر الحالي.



وجاءت نتائجها كالتالي المركز الاول منتخب إعلامي اوكرانيا ، جاء بالمركز الثانى منتخب الاسكندرية، فيما جاء فريق رابطة النقاد الرياضيين فى المركز الثالث بعد تغلبه على فريق ايجوث فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بهدفين مقابل لا شيء .

كما حصل اللاعب ميدو هشام لاعب رابطة النقاد الرياضيين على جائزة احسن لاعب بالبطولة كما حصل اللاعب مصطفي الملاح على جائزة هداف البطولة برصيد ٦ أهداف وحصل حارس مرمي منتخب إعلامي اوكرانيا على جائزة افضل حارس مرمي بالبطولة كما حصل لاعب فريق سينجور على افضل مدافع وحصد المدير الفنى لفريق منتخب الاسكندرية على افضل مدير فنى بالبطولة.

وشهد ختام البطولة حفل فنى قدمته فرقة الغردقة للفنون الشعبية التابعة لوزارة الثقافة وسط اجواء احتفالية رائعة واشادة كبيرة من الوفود المشاركة من الفرق الاجنبية المختلفة على حسن الاقامة والتنظيم من جانب وزارة الرياضة والفريق المنظم للبطولة.



حضر حفل الختام وتوزيع الجوائز و أحمد عبد الخالق مدير عام الفعاليات والاحداث الرياضية و فراج عبد المقصود مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر و علاء الدين عبد الرحمن رئيس نادى الرياضات البحرية بالغردقة و اللواء بدر جودة المدير التنفيذي لنادى الرياضات البحرية.

والجدير بالذكر أن تنظيم البطولة جاء على هامش مهرجان البحر الاحمر والذي يهدف إلى تشجيع السياحة في مصر ولا سيما السياحة الرياضية من خلال تواجد الفرق الأجنبية المشاركة.