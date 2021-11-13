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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسنت شوقي تستعرض جمالها وأناقتها بـ فستان وردي | شاهد

بسنت شوقي
بسنت شوقي

نشرت الفنانة بسنت شوقي صورا من جلسة تصوير جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

 

وظهرت بسنت شوقي في الصور، مرتدية فستان أوف شولدر باللون الوردي، رافعة خصلات شعرها إلى أعلى، مع ميك أب بالالوان الوردية الصاخبة، نالت إعجاب متابعيها".


يذكر أن آخر أعمال بسنت شوقي في الموسم الرمضاني الماضي مسلسل "لحم غزال" مع غادة عبد الرازق، شريف سلامة، مي سليم وغيرهم من النجوم. المسلسل من تأليف إياد إبراهيم ومن إخراج محمد أسامة.

 

زواج بسنت شوقي


عقد محمد فراج وبسنت شوقي، قرانهما، في شهر يونيو الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن، منهم أحمد حلمي ومنى زكي ويوسف الشريف وإنجي علاء وصبري فواز وحنان مطاوع وأمير اليماني وهنا شيحة وعلا رشدي وجميلة عوض وريهام عبد الغفور وآسر ياسين ولقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف وغيرهم من النجوم.

إطلالة بسنت شوقي فستان وردي مكشوف تستعرض اناقتها جلسة تصوير جديدة محمد فراج وبسنت شوقي

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