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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية التجارة جامعة حلوان تقيم المهرجان التنشيطي

صدى البلد

أقامت كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، المهرجان التنشيطي  للعام الدراسي الجامعي 2020/2021 والذى جاء تحت شعار(ابدع انتج)  الذي تنظمه إدارة رعاية الشباب بالكلية بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، وجاء هذا تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة .

وصرحت الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الكلية تراعي إتاحة الأنشطة الطلابية أمام طلاب الكلية ولكن مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية الوقائية المتبعة في مواجهة فيروس كوفد 19 (كورونا) وذلك لضمان سلامة جميع الطلاب.

وأضافت أن فعاليات المهرجان والذي جاء تحت شعار ابدع انتج  تضمنت عدد من الأنشطة والمنافسات الفنية والرياضية وبعض الأنشطة الفنية المعرض الفني الذي تضمن (رسم، مشغولات يدوية)، كما تخلل المهرجان عروض وتجارب علمية وأنشطة ثقافية مسابقات دوري المعلومات، والعديد من الأنشطة.

يأتي إقامة المهرجان التنشيطي الذي إقيم تحت شعار ابدع انتج  من ضمن خطة الانشطة الطلابية المقررة العام الدراسى 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.

وأعلنت جامعة حلوان، عن تنظيمها العديد من الأنشطة الطلابية والرياضية والثقافية و الترفيهية للطلاب بالجامعة من خلال الإدارة العامة الأنشطة الطلابية .

وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او تقديم طلب الاشتراك فى المسابقة .

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جامعة حلوان المهرجان التنشيطي كلية التجارة وإدارة الاعمال جامعة حلوان الانشطة الطلابية اخبار التعليم

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