الأرصاد توضح موعد تحسن حالة الطقس بأسوان

قال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية ، إن أسوان كان بها حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وكانت ممتدة علي مناطق البحر الأحمر وعلى جنوب البلاد ، مؤكدا أن حالة عدم الاستقرار في الأرصاد جاءت نتيجة قدوم منخفض السودان الموسمي .

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت الآن تخف حدتها ، مؤكدا أن الأجواء استقرت بشكل كبير وغدا بعد الظهر ستنتهي هذه الحالة من عدم الاستقرار .

أوضح الدكتور محمود شاهين، أن حالة عدم الاستقرار مازالت ممتدة حتى اليوم في سلاسل البحر الأحمر ووصلت إلى سفاجا والقصير وستصل أيضًا إلى الغردقة.