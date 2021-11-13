سفير مصر في فرنسا : خروج القوات الأجنبية السبيل الوحيد لاستقرار ليبيا..فيديو

قال السفير علاء يوسف سفير مصر لدي فرنسا ، إن أهم ما يميز مؤتمر ليبيا الذى عقد بالأمس انه جمع جميع الدول من أجل التوصل إلي حلول سلمية في العديد من الأزمات سواء في شرق المتوسط أو في الدول الأوروبية أو في دول الجوار الأفريقي .

وأضاف علاء يوسف خلال لقائه في برنامج " مساء دي أم سي " ، المذاع علي قناه "دي أم سي " ، أن جميع المنظمات كانت مجتمعة بالأمس بسبب رغبتها في توجه رسالة قوية للمجتمع الدولي للتأكيد علي وحدة وسيادة ليبيا وحق الشعب الليبي في تحديد رؤيته المستقبلية وتلبية طموحاته .

وأوضح علاء يوسف، أن خروج القوات الأجنبية من ليبيا هو السبيل الوحيد لتوفير الاستقرار متابعة مسيرة التسوية السلمية في ليبيا .