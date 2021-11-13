عن طريق الفم .. تاج الدين يكشف تفاصيل علاج جديد لكورونا ..فيديو

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن الأدوية الجديدة التي ظهرت حديثًا لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف عوض تاج الدين: "تردد أن بعض الشركات العالمية أعلنت عن أدوية تؤخذ عن طريق الفم، متابعا:"هما حاولوا يجربوها في الحالات الشديدة بس مجابتش نتائج جيدة، فبدأوا يتحدثوا عن فعاليتها للحالات البسيطة أو المتوسطة والتي قد تكون تعاني من مشاكل صحية أخرى خلاف فيروس كورونا مثل السكر أو الضغط".

وأوضح عوض تاج الدين:" أرقام المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فى كافة انحاء العالم ليست هى الأرقام الحقيقية بل هى أكثر من ذلك.

وأكمل: "مش كل الدول تصدر بيانات المصابين والأرقام الحقيقية أكتر من كدا بكتير.. وموجات كورونا متتابعة.. والموجة عبارة عن ارتفاع ومن ثم ثبات يعقبه انخفاض".

