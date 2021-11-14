انتحار شاب بالحبة السوداء بمركز سنورس فى الفيوم

أقدم شاب يبلغ من العمر خمسة عشر عاما بعزبة الشيخ عبد الكريم بجوار التأمينات التابعة لمركز سنورس الانتحار بحبه السوداء المخصصة في الحفاظ على خزين القمح بسبب مروره بحاله نفسيه وعصبية.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمد حافظ الحنبولي مأمور مركز شرطة سنورس بورود إشارة من مرفق الإسعاف تفيد بحدوث حالة انتحار شاب في العقد الأول من العمر لمروره بحاله نفسيه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم رئيس مباحث المركز والفريق المعاون وتبين من خلال المعاينة الأولية والتحريات بمرور الشاب م.ا يبلغ من العمر 15عاما بأقدامه علي الانتحار باستخدام الحبه السوداء المخصصة لتخزين القمح بسبب مرضه النفسي.

ونقلت سيارة مرفق الإسعاف المصاب إلي مستشفي سنورس المركزي لتلقي العلاج اللازم لكن كان السر الإلهي قد نفذ وتوفي أثناء علاجه

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة بتصريح وتسليم الجثة إلى أسرته لدفنه في مقابر العائلة.