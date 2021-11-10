في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة بالفيوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة والذخائر غير المُرخصة .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللوا علاء سليم مساعد وزير الداخلية قيام (عنصرين إجراميين ، أحدهما سبق اتهامه فـى 24 قضية من بينها"ضرب - بلطجة - سرقة - شروع فى قتل" والآخر سبق اتهامه فى 11 قضية "سلاح - مخدرات - تبديد" مقيمان بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم) بالاتجار فى المواد المخدرة متخذين من إحدى الأماكن الزراعية بطريق "القاهرة /الفيوم" بدائرة مركز شرطة سنورس مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قوات الأمن المركزى ولدى استشعارهما للقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهما بالمثل ما أدى لمصرعهما ، وعُثر بجوارهما على (2 بندقية آلية - بندقية خرطوش – طبنجة - فرد محلى - 4 خزينة – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرامات - كمية من مخدر الإستروكس وزنت 4 كيلو جرامات – كمية من مخدر البودرة وزنت 300 جرام ) .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.