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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلى علوي تدعم مبادرة العقول الموازية لذوي القدرات الخاصة

ليلي علوي
ليلي علوي

دعمت الفنانة ليلى علوي مبادرة "العقول الموازية"، والتي تهدف إلى تعزيز الابتكار عن طريق إلقاء الضوء على المواهب الفطرية لذوي القدرات الخاصة".

ونشرت ليلى علوي، عدة صور لها على حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "حبيت مبادرة العقول الموازية جدًا، هدفها هو تعزيز جانب الابتكار عن طريق إلقاء الضوء على المواهـب الفطرية لذوي القدرات الخاصة، حيث قاموا بتصميم كـراسي مــن وحي خيالهم بأقل قدر من الإرشادات من جانب المعلمين والمدربين".

يذكر أن آخر أعمال النجمة ليلي علوي  فيلم "200 جنيه"، وتدور أحداثه في إطار الدراما حول مبلغ 200 جنيه وتنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية.

"200 جنيه" من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم: إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، نيللي كريم، ليلي علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، أحمد داود، محمد العريف، آية قاسم، عمرو عبدالجليل.

 

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