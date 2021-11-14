الفخامة الصينية.. هونج تشي E-HS9 الكهربائية تنافس بقوة |فيديو

استطاعت شركات تصنيع السيارات الصينية أن تحقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، نسبة لما تقدمة من تقنيات حديثة تتحدى بها الكثير من الشركات العريقة من رواد هذا المجال، ويبدو أن شركة هونج تشى HONGQI على موعد جديد من التحدي بهذه النسخة الفاخرة والتي تعتمد على قدرات كهربائية.

هونج تشي E-HS9 الكهربائية تنافس بقوة

تعتبر النسخة هونج تشى E-HS9الكهربائية واحدة من الإصدارات الفاخرة والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، حيث ظهرت خلال مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE بواسطة احد اليوتيوبر بقناة Wheelsboy.

وحصلت السيارة هونج تشى E-HS9على محرك كهربائي يستطيع ان ينتج قوة قدرها 430 حصانا، و 444 رطل/قدم اي 600 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى محرك آخر بقوة 543 حصانا، وعزم أقصى للدوران يقدر بـ 750 نيوتن/متر، إلى جانب بطارية بسعة 84 كيلو واط/الساعة، بينما يأتي الطراز الرئيسي ببطارية سعتها 99 كيلوواط/ساعة.

وتضم السيارة هونج تشي E-HS9 الكهربائية من الداخل، حزمة من التقنيات الحديثة والفاخرة مثل لوحة قياس رقمية وشاشة لعرض الوسائط المتعددة الخاصة بالركاب، بالإضافة إلى الشاشة الرئيسية التي تتوسط قمرة القيادة حيث يبلغ قياسهم 16.2 بوصة، إلى جانب عجلة قيادة مالتي فانكشن، وأماكن متفرقة للتخزين بطريقة مبتكر.

كما تحتوي على مقاعد رياضية من الجلد الفاخر، ومكيف هواء اوتوماتيكي متعدد المناطق، ووصلات خلفية لشحن الهاتف، ومخرج USB، بالإضافة إلى تصميم خارجي فخم يضم عجلات رياضية ذات جنوط انيقة، ومقدمة فخمة ذات مصابيح نحيفة وحادة المظهر، مع شبكة امامية كبيرة متعددة الفتحات بطريقة طولية الشكل، ولا شك ان عوامل الامان جزء من هذه المنظومة ايضا، حيث ظهرت متشرعات حركة امامية وخلفية بجانب التجهيزات القياسية.