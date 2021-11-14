حنان مطاوع عن البطولة المطلقة: تتوقف على المغامرة.. فيديو

حلت الفنانة حنان مطاوع، ضيفة على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وقالت الفنانة "حنان مطاوع"،: "جزء كبير من شغلانة الفن يتوقف على المغامرة، وأنا مش بخاف، لكن المغامرة تكون محسوبة، لكن أنا لا أحب فكرة أني أكون لوحدي".

وعن قيامها ببطولة فردية، ردت قائله: "شوفنا نموذج السنة الماضية كان عظيم جدا، سواء في القاهرة كابول أو في الاختيار"، متابعة: "كان فيه أكثر من عمل لنجوم مهمة جدا يتحموا أنهم يتنافسون".



وأشارت: "حتى لو بقى عندي البطولة المطلقة، الأدوار اللي بجوار الشخصية مهمة جدا بتنور وتزيد النجاح".