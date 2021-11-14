حنان مطاوع: بيتي مشتعل بالحرب على الأهلي والزمالك.. فيديو

حلت الفنانة حنان مطاوع، ضيفة على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وقالت "حنان مطاوع"،: "أنا بشجع المنتخب المصري لكرة القدم في مبارياته بالدعاء"، متابعة: "أنا مصراوي جدا، المنتخب المصري يلعب تلاقيني قاعدة أدعي.. لكن أهلي وزمالك، بقعد أتفرج على السجال في البيت عندنا".

وأشارت: "زوجي أمير أهلاوي جدا ولكني لا أشجع سوى منتخب مصر، الحث الوطني دايب جوانا وممكن يبان علينا من ماتش كورة من غير شعارات".

وأوضحت: "ماما زملكاوية وبابا الله يرحمه كان أهلاوي، فكان في البيت حرب طروادة واتنقلت لماما وأمير جوزي، لأنه أهلاوي خالص، والحاجة اللي مربياني زمالك، فالبيت مشتعل جدا."

