منتخب مصر يصعد إلى التصنيف الأول في هذه الحالة..فيديو

قال احمد عبد الباسط الناقد الرياضي ، إن منتخب مصر الآن صعد إلي الدور الثاني وسنقوم بمقابلة منتخب من الحاصلين علي التصنيف الأول في قارة أفريقيا ، مؤكدا أن مصر رقم 6في التصنيف ويسبقها 5 فرق .

وأضاف أحمد عبد الباسط خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناة " دي أم سي "، إن المباراة القادمة للمنتخب ستكون مع الجابون ولن يصعد المنتخب إلي التصنيف الأول إلا اذا خسر فريق الجزائر أو خسارة تونس ، مؤكدا أن منتخب الجزائر قوي جدا .

وأوضح احمد عبد الباسط ، إن غينا ستحاول الفوز علي موريتانيا من اجل الصعود وتونس ستحاول الفوز علي زامبيا لافتا إلي أننا يمكنا أن نعرف مصر ستقابل من في التصفيات النهائية لموسم كأس العالم يوم الثلاثاء القادم أو الأربعاء .