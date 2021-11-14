عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منتخب مصر يصعد إلى التصنيف الأول في هذه الحالة..فيديو

منتخب مصر
منتخب مصر

قال احمد عبد الباسط الناقد الرياضي ، إن منتخب مصر الآن صعد إلي الدور الثاني وسنقوم بمقابلة منتخب من الحاصلين علي التصنيف الأول في قارة أفريقيا ، مؤكدا أن مصر رقم 6في التصنيف ويسبقها 5 فرق .

وأضاف أحمد عبد الباسط خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناة " دي أم سي "، إن المباراة القادمة للمنتخب ستكون مع الجابون ولن يصعد المنتخب إلي التصنيف الأول إلا اذا خسر فريق الجزائر أو خسارة تونس ، مؤكدا أن منتخب الجزائر قوي جدا .

وأوضح احمد عبد الباسط ، إن غينا ستحاول الفوز علي موريتانيا من اجل الصعود وتونس ستحاول الفوز علي زامبيا لافتا إلي أننا يمكنا أن نعرف مصر ستقابل من في التصفيات النهائية لموسم كأس العالم يوم الثلاثاء القادم أو الأربعاء .

منتخب الجزائر كأس العالم منتخب مصر إفريقيا قارة افريقيا الجزائر

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي يعلن بدء التجارب السريرية على اللقاح المصري كوفي فاكس.. اليوم

13 اختصاصا لمجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.. اعرفهم

اقتصاد الإمارات| صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية يرفع حصته في مراكب تكنولوجيز إلى 50%

قبل قمة بايدن وبينج..بلينكن يحذر الصين بشأن تايوان

غلق 4 طرق في مرسى علم والصعيد بسبب الأمطار والسيول

مدرب أنجولا يعتذر عن واقعة كيروش.. ويُبدي إعجابه بأكرم والشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألف جنيه للجرام.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن ارتفاع سعر الذهب.. فيديو

زوجتي ممتنعة عن معاشرتي منذ وفاة والدها؟ مبروك عطية يرد

نحفظ محبتنا واحترامنا لإخوتنا المسلمين.. الكنيسة الأرثوذكسية ترد على زكريا بطرس

ما تنزلوش الشتوي.. تعرف على مواعيد بدء فصل الشتاء

آخر 48 ساعة.. البترول تحذر من مضاعفة فاتورة غاز شهر نوفمبر

أسوان مجرد بداية | تحذير لـ سكان القاهرة من تغيرات الطقس

لن نسمح بالفتنة.. هاشتاج #عاقبوا زكريا بطرس يجتاح تويتر بسبب الإساءة للنبي

تخترقك عن بعد .. هذه التطبيقات تسرق جميع بيانات هاتفك الأندرويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغذية الطفل في مرحلة التسنين

النملية.. دولاب وثلاجة فى وقت واحد وتحولت لقطعة ديكور عصرية|نوستالجيا

أمريكا تتوعد آبي أحمد..وعقوبات قاسية على إريتريا لارتكابها مجازر واغتصابات في تيجراي

ضربة قاضية للمشاهدين.. نهاية صادمة لـ «جيمس بوند» ورحيله للأبد

فيديو

فيديو جراف | هل يستطيع الجن سرقتك؟ عالم أزهري يجيب

مش هنكد عليها.. رد فعل شيرين رضا عن زواج ابنتها نور

جهل كتير.. إلهام شاهين تكشف أسرار مسرحية المومس الفاضلة

أول رجل فتحت قلبى له.. باريس هيلتون تكشف مشاعرها بحفل زفافها.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

بقلم إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

اﻟﻤﺰﻳﺪ