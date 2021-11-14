رامي رضوان يوضح رسائل الرئيس السيسي خلال كلمته في مؤتمر باريس حول ليبيا .. فيديو

قال الإعلامي رامي رضوان، إن هناك نشاط مكثف للرئيس السيسي على هامش المشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، مشيراً إلى أهمية هذا المؤتمر تتمكن في محورين، وهما: الوصول إلى حل سياسي ناجح، وضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وأضاف رامي رضوان خلال مداخلة هاتفية عبر "skype"، مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلاً: "هذه المحاور كانوا حاضرين دائماً في رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما كان يتحدث عن الشأن الليبي".

وتابع الإعلامي أن الرئيس السيسي وجه خلال كلمته في هذا المؤتمر، رسالة للمجتمع الدولي للإطلاع على مسئولياته من أجل دعم الأشقاء في ليبيا، وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الداخل الليبي بشكل قطعي.

ونوه رامي رضوان أن الرئيس السيسي حرص على توجيه رسائل للشعب الليبي، حيث خاطبهم وقال: " يا أحفاد عمر المختار .. لقد حان الوقت لكي تستلهموا عزيمة أجدادكم الذين بذلوا الغالي والنفيث من أجل الحرية واستقلال القرار الوطني .. وأن تلفظوا كل أجنبي ودخيل مهما تغنى بأن وجوده خيراً لكم .. فالخير في أياديكم".