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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تعلن استقرار الأحوال الجوية في هذه المحافظات .. فيديو

استقرار الأحوال الجوية
استقرار الأحوال الجوية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية ، إن دور هيئة الأرصاد الجوية الوطني في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم بأكمله، هو متابعة الأحوال الجوية والإعلان عن الظواهر الجوية المتوقعة، وحالات الطقس السييء في المناطق المختلفة.

وأضاف محمود شاهين في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الهيئة تتوقع سوء حالة الطقس خلال هذه الفترة، وخاصة فيما تبقى من فصل الخريف وبداية فصل الشتاء، منوهاً أنه تم التنسيق مع غرفة إدارة الأزمات والكوارث في كل محافظة، للجاهزية والتصدي للأحوال خلال هذه الفترات.

وأشار مدير مركز التنبؤات الجوية إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت منذ أيام قليلة، قائلة: " اعتباراً  من مساء الجمعة 12 نوفمبر إلى مساء السبت 13 نوفمبر، يجب توخي الحذر من تشكل السيول الناتجة عن تراكم الأمطار الغزيرة والرعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر "حلايب، شلاتين، مرسى علم"، والصحراء الشرقية، والطرق المؤدية من تللك المناطق إلى جنوب الصعيد".

وأكد محمود شاهين على استقرار الأحوال الجوية في حلايب وشلاتين خلال الوقت الحالي، وستقل فرص سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة.

ونوه مدير مركز التنبؤات الجوية أنه سيتم إعلان الأسبوع القادم عن التقلبات الجوية التي ستحدث خلال الأيام المتبقية من فصل الخريف.

الأرصاد مركز التنبؤات الجوية هيئة الأرصاد الجوية التغيرات المناخية غرفة إدارة الأزمات والكوارث سلاسل جبال البحر الأحمر

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