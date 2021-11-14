عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لتسجيل شقتك.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة| فيديو

الدكتور جمال ياقوت،
الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن هناك تعديلات جديدة لـ قانون الشهر العقاري، معقباً: "هي بمثابة نقلة نوعية وحضارية لمصلحة الشهر العقاري".

وأضاف جمال ياقوت خلال لقائه مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن قانون الشهر العقاري لم يخضع لأي تعديلات منذ عام 46، معقباً: "لم يتم التعامل مع هذا القانون من قريب أو من بعيد، نظراً لنصوصه الجامدة والقوية".

وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أن من ضمن هذه التعديلات: إلغاء حالة التعارض في المأموريات الشهر، ووضع سقف زمني للطلب، وذلك يتوجيهات من وزير العدل، حيث وجه بإنهاء جميع مشكلات العاملين مع الشهر العقاري.

وتابع جمال ياقوت أن يجب انهاء جميع اجراءات الطلب، ويٌقدم الطلب مستوفي كامل الأوراق المطلوبة والمستندات، وبالتالي الذي يتقدم لمصلحة الشهر العقاري هو المالك أو البائع أو المشتري فقط.

وأشار رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى أن الأرواق المطلوبة لتسجيل العقارات، هي نفس الأوراق المطلوبة مع اختلاف الأوضاع والطلبات وفقاً لحالته: " لو بيع رضائي والعقار غير  مسجل سيكون مطلوباً نموذج  العقد المسجل وشهادة بعدم وجود مخالفات  ويتم استجلابها من الاحياء، الحالة الثانية  لو العقد مسجل  والوحدة مسجلة لن يكون مطلوباً من المتقدم أن يكون معه   شهادة خلو  من المخالفات".

ونوه جمال ياقوت أن هناك حالة أُخرى وهي: " لو كانت تخص تسجيل للورث   حيث سيكون لزاماً   أن يتم إحضار الاشهار الشرعي الخاصة بالورث  وسند ملكية"، مشيراً إلى أن هناك حالة أخطر وهي: " العقارات  غير المسجلة .. نحن معترفين بأن معظم وأغلب  العقارات  غير مسجلة وحلها في المادة 10 مكرر من التعديل الأخير، وسيكون البديل هنا أن الوقائع المادية هي عبارة عن حيازة  هادئة مستقرة بنية حسنة  للتملك والقرائن  ستساند تلك الحيازة مثل إيصالات المرافق".

وكشف رئيس مصلحة الشهر العقاري عن العقوبات المنتظرة في حالة تقديم أوراق مزورة في تسجيل العقارات، قائلاً: " القانون وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق مزورة للشهر العقاري وتشمل الحبس  سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يقدم أوراق مزورة للشهر العقاري"، مشيراً إلى أن الأعضاء الفنيين للشهر العقاري لديهم سلطة الضبطية القضائية لضبط المستندات المزورة.

وأكد جمال ياقوت أن أن رسم التسجيل سيكون ثابتاً   2000 بحد اقصى للشهر العقاري ، ولكن رسوم المساحة  ستحددها اللائحة التنفيذية من القانون، منوهاً أن هذا الأمر يتعلق برسم هندسي  إلكتروني من مهندس نقابي، وبالتالي فإن العميل لا يحتاج للذهاب إلى هيئة المساحة، مضيفاً أن العميل لن يحتاج إلى محامي أيضاً، حيث يذهب العميل لتقديم مستندات التسجيل بنفسه.

قانون الشهر العقاري تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة مصلحة الشهر العقارى رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وزير العدل

موضوعات متعلقة

هل صلاة أربع ركعات بعد العشاء تعدل قيام ليلة القدر

دعاء يغفر الذنوب جميعا .. 34 كلمة حث عليها النبي في هذا التوقيت

دعاء الأيام البيض .. أدعية تفك الكرب وتوسع الأرزاق

متى الأيام البيض في شهر المحرم ؟ اعرف الموعد و8 مكافآت للصائمين

آيات الرزق والغنى مجربة ومكتوبة.. 144 آية تنسيك الفقر

التلفزيون المصري يعرض تقريرا عن خريطة مصر الرقمية.. فيديو

المراتب الأربعة لصوم عاشوراء .. وحكم صيام اليوم العاشر منفردا؟

دعاء يوم عاشوراء للرزق والزواج

ترشيحاتنا

فى اليوم العالمي للسكر ..هل تناول الكثير منه يؤذى الجنين ؟

ما الفرق بين الرؤيا الصالحة والحلم؟.. علي جمعة يوضح

سعر الدولار في البنوك اليوم 14- 11- 2021

سعر ومواصفات فورد Bronco موديل 2021 في الإمارات ..صور

قدمنا دروسا تدريبية.. محمد بركات: البدري اتظلم .. وموقف مصطفى محمد ماكنش هيعدي

أهم الأخبار.. غلق 4 طرق في مرسى علم والصعيد بسبب الأمطار والسيول ..ورضا عبد العال: كيروش لازم يمشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألف جنيه للجرام.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن ارتفاع سعر الذهب.. فيديو

زوجتي ممتنعة عن معاشرتي منذ وفاة والدها؟ مبروك عطية يرد

ما تنزلوش الشتوي.. تعرف على مواعيد بدء فصل الشتاء

دعاء تحقيق المستحيلات من 9 كلمات فقط.. ردده قبل السلام من الصلاة

نحفظ محبتنا واحترامنا لإخوتنا المسلمين.. الكنيسة الأرثوذكسية ترد على زكريا بطرس

آخر 48 ساعة.. البترول تحذر من مضاعفة فاتورة غاز شهر نوفمبر

أسوان مجرد بداية | تحذير لـ سكان القاهرة من تغيرات الطقس

لن نسمح بالفتنة.. هاشتاج #عاقبوا زكريا بطرس يجتاح تويتر بسبب الإساءة للنبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغذية الطفل في مرحلة التسنين

النملية.. دولاب وثلاجة فى وقت واحد وتحولت لقطعة ديكور عصرية|نوستالجيا

أمريكا تتوعد آبي أحمد..وعقوبات قاسية على إريتريا لارتكابها مجازر واغتصابات في تيجراي

ضربة قاضية للمشاهدين.. نهاية صادمة لـ «جيمس بوند» ورحيله للأبد

فيديو

فيديو جراف | هل يستطيع الجن سرقتك؟ عالم أزهري يجيب

مش هنكد عليها.. رد فعل شيرين رضا عن زواج ابنتها نور

جهل كتير.. إلهام شاهين تكشف أسرار مسرحية المومس الفاضلة

أول رجل فتحت قلبى له.. باريس هيلتون تكشف مشاعرها بحفل زفافها.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

بقلم إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

اﻟﻤﺰﻳﺪ