فتاوى تشغل الأذهان.. خالد الجندي يكشف حقيقة الجن العاشق.. ومبروك عطية يرد على شكوى زوج من امتناع زوجته عن معاشرته

فتاوى تشغل الأذهان

ما هو برنامج النبي لمحاسبة النفس ؟ علي جمعة يكشف عنه

حكم المسح على الشراب للرجال والنساء وشروطه ومدته للمقيم والمسافر

حكم رد المال إلى صاحبه والتوبة من هذا الفعل .. دار الإفتاء توضح

زوجتي ممتنعة عن معاشرتي منذ وفاة والدها؟ مبروك عطية يرد

الجن العاشق .. خالد الجندي يكشف حقيقته



نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن محاسبة النفس أمر مهم للغاية، وعلى المسلم عليه أن يحاسب نفسه بألا يقع في معصية أو يفرط في فريضة أو يضيع على نفسه خير.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن النبي الكريم وصانا وقال "اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن" فأنشئ برنامجا لمحاسبة النفس.

وتابع: محاسبة النفس والتأمر والتدبر والشعور بالذنب هو الذي يظهر ارتكاب المخالفة، فيقوم بعدها المسلم بعمل الحسنات التي تذهب السيئات، فمن كرم الله علينا أن جعل الحسنة تمحو السيئة وقال النبي "كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون".

وأكد أن هناك فرقا بين الأمل وطول الأمل ، منوها أن طول الأمل يولد الغفلة، فيؤخر عبادته من أجل متعة الحياة الدنيا، أما الأمل يعطي الإنسان فرصة لعلاج المشكلات.

وأشار إلى أنه على المسلم أن يراقب نفسه وأفعاله، ويحاسب نفسه ما يفعله ويرتكبه من معاص وذنوب.

وذكر أن الصحابي لما كان يأتي للنبي ويخبره بأنه ارتكب ذنب، فيأمره النبي بالوضوء لأن الوضوء يمحو الخطايا، وكذلك صلاة ركعتين ، والصدقة المادية، والتبسم في وجه أخيك.

حكم المسح على الشراب للرجال والنساء



وقالت دار الإفتاء، إن جمهور الفقهاء ذهب إلى جواز المسح على الجورب (الشَّراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.

وذكرت دار الإفتاء، أن من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، فمن كان في حاجةٍ ولا يجدإلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.

حكم رد المال إلى صاحبه

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "إنسان أخذ مالًا من صاحبه بدون علم صاحب المال وكان الآخذ صغيرًا، فلما كبر أراد أن يرجع المال الذي أخذه ولكن لا يوجد معه مال، فماذا يفعل لكي يتوب الله عليه؟



وأجابت دار الإفتاء، أنه إذا كان الذنب متعلقًا بحقوق العباد كهذه الحالة فإن التوبة منه تكون برد المظالم إلى أهلها مع الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة إلى الذنب، فعليه برد هذا المال لصاحبه بأي طريقة وبغير ضرر يقع عليه.

وتابعت: فإن تعسر كان دينًا في ذمته؛ إن تيسر حاله بعد ذلك قضاه، وإلا فلينو قضاءه، وإن استطاع أن يستسمح صاحبه دون وقوع ضرر عليه فليفعل، وإن لم يستطع فعليه بكثرة الاستغفار والدعاء لصاحب المال لحين قدرته على السداد.

واستشهدت بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ» رواه البخاري.

زوجتي ممتنعة عن معاشرتي

أجاب الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، عن سؤال ورد إليه يقول صاحبه “زوجتي منذ مات أبوها ممتنعة عن معاشرتي وبتقول بعد السنوية؟”.

وقال الدكتور مبروك عطية في فيديو له، إن الشرع حدد أيام الحداد على الميت بأنها ثلاثة أيام فقط ولا تزيد عن ذلك.

وأضاف الدكتور مبروك عطية، أن المرأة لا تحد على رجل إلا ثلاثة أيام فقط، ما عدا زوجها فتحتد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام.

وتابع: الشرع أحل للمرأة الزواج بعد وفاة زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام، فكيف لها أن تحزن وتبعتد عن زوجها لمدة عام بسبب وفاة والدها.

واستشهد مبروك عطية، بحديث النبي الذي يقول فيه "لا يحل لمؤمنة أن تحتد على ميت فوق ثلاث"، مناشدا المرأة بعد مرور ثلاثة أيام من يوم الوفاة أن تعاشر زوجها وتضع العطر له وتمارس حياتها بشكل طبيعي.



الجن العاشق .. خالد الجندي يكشف حقيقته



قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إن النبى محمدًا -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يعرف بوجود الجن عندما جاء الجن ليستمع إليه إلا بعد نزول الوحى عليه.

واستشهد «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، بما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الجِنِّ تَفَلَّتَ البَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلَاتِي، فأمْكَنَنِي اللَّهُ منه فأخَذْتُهُ، فأرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ علَى سَارِيَةٍ مِن سَوَارِي المَسْجِدِ حتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِي سُلَيْمَانَ: رَبِّ هَبْ لي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لأحَدٍ مِن بَعْدِي، فَرَدَدْتُهُ خَاسِئًا»، واضح تماما أن النبى كان يحترم دعوة سليمان اللى هو غيبى .



وأوضح: أنه بمنتهى البساطة النبى -صلى الله عليه وسلم- مكن فى هذا الحديث بأمر من الله لعلة أخلاقية أراد الله أن يعلمك إياها عن النبى -صلى الله عليه وسلم- إنما فى المعتاد لم يكن لدى النبى -صلى الله عليه وسلم- الخواص السليمانية فى السيطرة على الجن.

وأكمل: أن الجن عندما ذهب يسمعوا للنبى -صلى الله عليه وسلم- لم يعرف أنهم موجودون، قال تعالى «قُلْ أُوحِى إليّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا»، ولولا أن ربنا قال قل أوحى إليّ، فالنبى -صلى الله عليه وسلم- لم يعلم بوجود الجن حوله إلا بالوحى فكيف لشخص عادى يقول إنه يشعر بالجن أو يقول أصل أنا عارف أن فى جن راكبه أو ممسوس أو معموله عمل أو عارف أن عندها جن عاشق هذا الكلام أن فى حد بيتاجر بأمخاكم».