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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. بدء أعمال حملة ضبط المعتدين على خطوط المياه بالعريش

متابعة محطات تحلية
متابعة محطات تحلية المياه بسيناء

تبدأ شركة المياه والصرف الصحى بشمال سيناء، اليوم الأحد ، حملة  لملاحقة المعتدين على الخطوط، وعمليات تسريب المياه والهدر الزائد عن الحد.

حيث ذكرت الشركة فى بيان لها، إنه استكمالاً لأعمال تشغيل شبكة المياه الجديدة بمدينة العريش، ونظراً لتلاحظ قيام العديد من المواطنين بالتعدي على خطوط المياه، وقيام آخرين بتشغيل الخطوط الجديدة وربطها بالخطوط القديمة، الأمر الذي يتسبب في فقد كميات كبيرة من مياه الشرب.

كشف التعديات


وأكدت الشركة في بيانها، أنه سيتم الدفع  بلجان  للمرور علي المنازل من أجل كشف التعديات وإزالتها على أحياء المدينة المختلفة، حيث سيتم اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ورادعة ضد المتعدين.
 

وبينت الشركة  أنه من صور التعدي: التوصيل بدون اشتراك رسمي وتوصيل مياه من الخطين (القديم و الجديد)، وعدم تركيب وتثبيت العداد المنصرف من الشركة، واستخدام المياه فى غير الغرض المخصصة من أجله.

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