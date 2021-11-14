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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بوجاتي شيرون تتألق بنسخة جديدة معدلة من مانسوري الألمانية

بوجاتي شيرون
بوجاتي شيرون

تشتهر شركات التعديل على السيارات على مستوى العالم، بقيامها بتحويل وتجديد السيارات الكلاسيكية وزيادة قدراتها الميكانيكية بالإضافة لزيادة قدرات وتعديل تصميمات السيارات الجديدة وإصدار نسخ محدودة منها بأسعار مرتفعة عن سعرها الأصلي، وذلك يؤدي لبعض الخلافات والدعاوي القضائية أحياناً من الشركات الأصلية المنتجة للسيارات وشركات التعديل.

وتعد شركة مانسوري الألمانية واحدة من أشهر الشركات في العالم والتي قدمت نسخة معدلة من سيارة بوجاتي شيرون الشهيرة وأطلقت عليها اسم سانتوريا وتم إصدارها بثلاثة فئات.

 

- فئات مانسوري سانتوريا 
جاءت الفئة الأولى بتصميم فاخر ثنائى اللون تم استخدام مزيج بين اللونين الأحمر والأسود في طلاء مكونات الهيكل الخارجي مع إضافة لمسات من ألياف الكاربون، والتي أعطت تصوراً ومظهراً جديداً لموديل بوجاتي شيرون مشابهه لسيارات السباق، بينما جاءت الفئة الثانية بتصميمات أكثر كلاسيكية بلون ذهبي مصقول وجاءت الفئة الثالثة بلون أبيض ثلجي .

وعلى مستوى التجهيزات الخارجية قامت مانسوري بإجراء العديد من التعديلات على سيارة العملاق الفرنسي وذلك خلال تعديل الواجهة الأمامية وتغيير المصد الأمامي وإضافة غطاء محرك جديد مزود بفتحات تهوية وفتحات تهوية على الألواح الأمامية.

 

ومن الحلف تم إضافة جناح خلفي متغير يمكن تعديلة حسب الحاجة ومشتت هواء وممتص صدمات وسقف جديد، بالإضافة لتركيب عجلات جديدة أكثر قوة وأكبر حجماً ونظام عادم رياضي سداسي المحرج.

ومن الداخل قامت مانسوري بإعطاء العملاء حرية الحق في اختيار مكونات وتصميم المقصورة الأمامية حسب الحاجة لتناسب أذواق كل عميل على حده مثل مواد صناعة المقاعد وألواح الأبواب ولوحة القيادة وناقل الحركة والكونسول الأوسطي.

وبالنسبة للمحرك لم تعدل مانسوري أي شئ من مكوناته حيث تأتي بوجاتي شيرون بحرك W16 بسعة 8000 سي سي مزود بأربعة شواحن تيربو و32 بخاخ للحقن المباشر للوقود ويمكنه توليد قوة تصل 1500 حصان وعزم دوران يصل 1600 نيوتن/متر.

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