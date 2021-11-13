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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد... سيارة بوستن T77 برو الجديدة فى مصر

صدى البلد

أعلن وكيل علامة بيستون الصينية فى مصر، عن تقديم السيارة الكروس أوفر المدمجة T77 برو، ضمن الطرازات التي تم طرحها باحتفالية انطلاق العلامة التجارية فى مصر أمس.

 

وأوضحت شركة مصر حلوان للسيارات، أن السيارة بيستون  T77 برو، يتم تقديمها بالسوق المحلى المصرى بثلاث فئات سعرية، وهم Comfort ، و Deluxe ، و Premium .

وتعتمد السيارة بيستون الكروس أوفر المدمجة  T77 برو على محرك رباعي الإسطوانات سعته 1.5 لترًا متصل بشاحن تيربو قادر على توليد قوة 169 حصان وأقصى عزم دوران 258 نيوتن متر. 

 

وتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية من خلال ناقل حركة مزدوج القابض DCT ذي 7 سرعات، بحيث تصل سرعتها القصوى إلى 192 كم/س ، واستهلاك الوقود 7.1 لتر لكل 100 كم.   

 

وتأتى السيارة بيستون الكروس أوفر المدمجة  T77 برو، بمصابيح أمامية وخلفية LED، وضبط مستوى الشعاع الأمامي، ووظيفة تأخير للمصابيح الأمامية، بجانب إضاءة نهارية LED، ومصباح فرامل علوي، وإمكانية تعديل وطي مرايا الأبواب كهربائيًا وخاصية تسخين، ومساحات أمامية وخلفية، وفتحة سقف بانوراما، كما أن الزجاج الخلفي بخاصية إزالة الضباب، مع نوافذ معتمة بلون أخضر، ورف للأمتعة، وجنوط ألومنيوم.

 

أما المقصورة الداخلية للسيارة بيستون الكروس أوفر المدمجة  T77 برو، فتضم عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة LCD للعدادات مقاس 8 بوصة، مرآة داخلية بخاصية مضاد للسطوع يدوي، مصباح قراءة أمامي وخلفي، مع حاجب للشمس بمرآة وإضاءة.

وتضم الفئة الثانية شاشة LCD لتشغيل الوسائط مقاس 12.3 بوصة، تشغيل النوافذ الأربعة بضغطة واحدة مع خاصية مضادة للسرقة، أما الفئة الثالثة فتأتى بإضاءة أمامية أوتوماتيك، مصابيح انعطاف LED أمامية ، انتقال ذكي بين الشعاع العالي والمنخفض، مساحات أمامية ذكية، وشاشة LCD للعدادات مقاس 12.3 بوصة، إضاءة داخلية محيطة . 

 

وتضم السيارة بيستون الكروس أوفر المدمجة T77 برو، عدد من وسائل الأمان والحماية من بينها وسائد هواء أمامية وجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، مع توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، وبرنامج ثبات إلكتروني ESP، ومساعد فرامل EBA، ونظام التحكم في الجر TCS .

 

بالإضافة إلى كاميرا خلفية للفئة الثانية، ووسائد هواء ستارية، مع تحذير عدم غلق حزام الأمان للراكب الأمامي وللمقعد الخلفي للفئة الثالثة .

 

أما أسعار السيارة بيستون  T77 برو:

-  الفئة الأولى Comfort بسعر 455.000 جنيه.

-  الفئة الثانية Deluxe بسعر 475.000 جنيه.

-  الفئة الثانية Premium بسعر 499,000 جنيه.

السوق المحلي كهرباء الصينية T77 T77 برو بيستون الكروس أوفر المدمجة بيستون

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