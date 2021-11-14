6 محطات جديدة قريبا.. بدء تشغيل أكشاك تلقي لقاح كورونا بمترو الأنفاق| تفاصيل

قال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم مترو الأنفاق، تعليقا على تدشين أكشاك داخل المحطات للتطعيم ضد فيروس كورونا، إن اليوم هو أول أيام انطلاق عمل تلك الأكشاك بمحطة مترو "السادات"، متابعا: "لدينا مقرين في اتجاهي المرج وحلوان".

وأضاف أحمد عبد الهادي، خلال لقائه لـ برنامج "صباحك مصري" والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن كل الدعم توفره وزارة الصحة لتلك الفكرة بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء كامل الوزير والدكتور خالد عبد الغفار.

وتابع: "هننتشر في جميع محطات المترو الرئيسية والمزدحمة، وفي نهاية اليوم هنركب عدد أكشاك في محطة "الشهداء"، وغدا سيتم تركيب أكشاك في محطة مترو "العتبة".

ونوه إلي أن الأكشاك سوف تنتشر في المحطات المزدحمة في الأيام المقبلة، مثل محطات "روض الفرج" و"شبرا الخيمة" و"كلية الزراعة" و"سعد زغلول".

وأردف: متواجدون يوميا من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 8 مساء، وجميع الأكشاك يعمل بها فريق من وزارة الصحة، وفريق من العلاقات العامة بمترو الأنفاق".