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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة توقيع عقوبات جديدة على الأهلي والزمالك بسبب أحداث القمة 123

الأهلي ضد الزمالك
الأهلي ضد الزمالك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لحارس مرمى الزمالك محمد أبوجبل ، وهو يخرج عن آداب الحديث مع حكم مباراة الأهلي والزمالك في القمة 123 بالدوري.

وكشف مصدر خاص من داخل رابطة الأندية ، عن موقف اللوائح والقوانين نحو توقيع عقوبات جديدة على الفريقين حال وجود دلائل جديدة تخص إدانة أحدهما.

 

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وقال المصدر ، خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن محمد عادل حكم مباراة القمة لم يقدم أي تفاصيل تخص هذا المشهد في تقريره عن المباراة ، وذلك يمنع إدانة أبو جبل أو الزمالك في هذا الموقف.

 

وأشار المصدر إلى أن توقيع غرامة الزمالك بسبب إلقاء كرة في ملعب المباراة ، وقت تسديد ركلة جزاء الأهلي، وتم توقيعها بعد تداول الفيديو بشكل كبير ودل على صاحب الواقعة.

 

وأكمل: حال ظهور أي أحداث جديدة سوف يتم النظر بها، وإذا أثبتت إدانة أي طرف سيتم توقيع عقوبات جديدة إن لزم الأمر ، وذلك بعد العودة للوائح والقوانين.

 

وفاز الأهلي على منافسه الزمالك بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

 

ترتيب الأهلي والزمالك:

 

يتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 9 نقاط، بينما يحل فريق الزمالك في المركز الخامس بـ 6 نقاط.

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