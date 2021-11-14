وزير التعليم لأهالي تلاميذ 4 ابتدائي: ماتحفظوش ولادكم الكُتب وماتسألهومش جبتو كام

بعد كثرة الشكاوى والانتقادات ..

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك العديد من الشكاوى والاستغاثات من أولياء أمور تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، الذين يصرخون من صعوبة مناهج الصف الرابع الابتدائي على حد قولهم .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد رد وزارة التربية والتعليم على شكاوى صعوبة مناهج 4 ابتدائي .

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ما حدث في الصف الرابع الابتدائي من تطوير هو أفضل ما صنعته الدولة المصرية في التعليم منذ عقود طويلة وسأظل أدافع عن هذا بكل الأساليب العلمية.

وقال وزير التربية والتعليم ما حدث في الصف الرابع الابتدائي من تطوير “مش شغل هواه ده شغل محترفين” له فلسفة وإطار عام للمناهج اشترك فيه مؤسسات كبرى ومتخصصين من مصر و الخارج.

وأضاف وزير التربية والتعليم : تلاميذ 4 ابتدائي هم تلاميذ تربوا على نظام التعليم الجديد من رياض الأطفال وبالتالي أساليب المناهج ليست جديدة بالنسبة لهم.

وأوضح وزير التربية والتعليم : 4 ابتدائي طول عمرها سنة ليست سهلة على الأطفال حتى في وقت نظام التعليم القديم ، لانها اول سنة يدرس فيها الطفل مواد العلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية وبالتالي هي “سنة نقلة في التعليم”

وشدد وزير التربية والتعليم : الناس في كل الدول المتقدمة تطالب المسئولين بالافضل وليس الاسوأ وتطلب الاكثر وليس الاقل .

وقال وزير التربية والتعليم : لا داعي للاستغاثات والصوت العالي ، فلا يصح ان يقيم مناهج 4 ابتدائي اشخاص غير متخصصين فهذا الموضوع علمي.

واضاف : لن نمتحن تلاميذ 4 ابتدائي في دروس لم يدرسونها ، سواء كان السبب ان العام الدراسي قصير على المنهج او لظروف كورونا او لاي سبب اخر

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : رابعة ابتدائي اول سنة سكون فيها امتحانات ، لان الوزارة لا تعقد امتحانات للتلاميذ من الاول حتى الثالث الابتدائي ، وبالتالي يبدأ التلاميذ في خوض الامتحانات لأول مرة في حياتهم في رابعة ابتدائي ، والامتحانات هي مشكلتنا في مصر حيث يصاب الجميع بالتوتر من كلمة امتحانات

تطبيق نوعين من التقييم على تلاميذ 4 ابتدائي

وأكد وزير التربية والتعليم ان رابعة ابتدائي سيطبق عليهم نوعين من التقييم ، تقييم على ما يؤديه الطالب في الكتاب والعمل اليومي الذي يتابعه المدرس في الفصل بالاضافة لامتحان قصير مدته لا تزيد عن 20 دقيقة

وقال : لابد ان نتخلص من الرعب والهلع المصحوب لكلمة امتحان ، فلا يصح ان نطبق الفلسفة القديمة على النظام الجديد ، فنحن لم نطالب الطفل بحفظ اي شئ “فماحدش يسمع للاطفال وماحدش يسأل الطفل جبت كام لكن اسأله الطفل اتعلمت ايه ؟”

وأضاف : الهلع سببه ان اولياء الامور متخيلين ان اطفالهم مطلوب منهم يحفظوا الكتب “من الجلدة للجلدة مع ان مفيش حاجة من دي خالص" ، فهدفنا الفهم فقط وسيتأكد الجميع من ذلك وقت الامتحانات “احنا مش بنتعلم عشان الدرجات والمجموع ”.