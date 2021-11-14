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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال يحتفل بتخطي أغنية ضيعنا 3 ملايين مشاهدة

عمر كمال
عمر كمال

احتفل عمر كمال بتخطي أحدث كليباته الغنائية "ضيعنا" مع عبد الباسط حمودة 3 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب، من خلال بوست نشره عبر حسابه علي موقع إنستجرام.


ونشر عمر كمال صورة له، وعلق: "الحمد لله ٣ مليون ف ٣ أيام لكليب ضيعنا"، وانهالت عليه تعليقات الجمهور.


وحققت الأغنية الشعبية "ضيعنا"، لمطرب المهرجانات عمر كمال، أكثر من 3 مليون مشاهدة بعد طرحها مؤخرا، التي تعاون خلالها، للمرة الأولى، مع الفنان الشعبي عبدالباسط حمودة، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".


طرحت أغنية "ضيعنا" على طريقة الفيديو كليب، حيث ظهرت الراقصة الأجنبية أوكسانا وهي ترقص في الكليب، الأغنية من كلمات عمرو قطب ومصطفى الجن وإسلام المصري، ألحان عمرو قطب وإسلام المصري، توزيع إسلام شيبسي، ومدير تصوير أحمد حسين، وإخراج كامبا.

 

 

مطرب المهرجانات الفنان عمر كمال عبدالباسط حموده موقع يوتيوب كليب ضيعنا الراقصة الأجنبية

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