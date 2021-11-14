أحمد السبكي: نسبة أمان عمليات تكميم المعدة وصلت إلى 100%

المريض لم يعد يدخل العملية من أجل المغامرة

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن مريض السمنة عليه اختيار الطبيب الجيد والعملية والمكان المناسب لإجراء العملية، منوهًا بأن العمليات تتم حسب نوع الحرق لدى المريض وطريقة إجراء العملية وأدواتها.

وأضاف "أحمد السبكي"، خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، مساء الأحد، أن الجراح يجب أن يكون على علم بكل شىء عن العملية سواء الأماكن التي يجب إزالتها أو تركها حتى لا يعاني المريض من أمراض صحية بعد إجراء العملية.

وأوضح أن عملية تكميم المعدة ليست عملية واحدة ولكنها حسب كل حالة، مؤكدًا أن بصمة الجراح والأدوات والخبرة والاختيار كلها عوامل تؤثر في نجاح العملية دون مضاعفات.

وأشار إلى أن أدوات إجراء العملية تتغير كل فترة ونسبة أمانها تختلف كل فترة، منوها بأن نسبة الأمان في الأدوات كانت فى 2017 حوالي 97% وحينها كانت نسبة عالية جدا، والآن هناك الأحدث وأصبحت 100%.

حدوث تسريب أثناء أو بعد عملية تكميم المعدة أصبح من الصعب

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن مسألة حدوث تسريب أثناء أو بعد عملية تكميم المعدة أو التحويل أصبح من الصعب، وأصبحت نسبة الأمان 100%.

وأضاف "أحمد السبكي"، أن عودة الوزن تعود إلى خبرة الجراح وقدرته على رسم المعدة بشكل جيد باستخدام المعدات الحديثة، موضحا أن فرق التكلفة وصل إلى 9 آلاف جنيه بسبب فرق أحدث الأجهزة مقارنة بالفترة من 2017 إلى 2020، كما أن نسبة الآمان الآن أصبحت تقرب من 100%.

وأشار إلى أن بعض العمليات تحتاج إلى جراح دقيق، منوهًا إلى أن تحويل المعدة الحل المثالى حال فشلت العمليات السابقة.

الدباسة الذكية تكنولوجيا حديثة تقيس سمك جدار المعدة قبل إجراء العملية

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن تكنولوجيا الدباسة الذكية أحدث الأدوات في مجال عمليات التخسيس، مؤكدًا أن نسبة الأمان في هذه التكنولوجيا 100%؛ خصوصًا وأن الأدوات الأخرى ليست بنفس نسبة الأمان حال إعادة العملية.

وأضاف "أحمد السبكي"، أن الدباسة الذكية تكنولوجيا ذكية تقيس سمك جدار المعدة قبل إجراء العملية، مشيرا إلى أن المعدة التي تم إجراء عملية تدبيس لها يختلف سمك معدة حينها وخبرة الجراح لا تستطيع معها شىء، وبالتالى تكون الدباسة الذكية هى الأساس من أجل نجاح العملية.



وأشار استشاري جراحات السمنة، إلى أن الجراح عليه الأخذ بالأسباب لأن المريض أمانة في يديه ويجب أن يعطيه جميع سبل التقدم للوصول إلى مرحلة الأمان.

المريض لم يعد يدخل العملية من أجل المغامرة

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن جميع حالات السمنة أصبح لها حل، مضيفًا: "لم يعد هناك شىء ليس له حل، والحمد لله".

وأضاف “أحمد السبكي”، أن الخبرات تقدمت والتكنولوجيا لم تترك لمشكلة إلا ولها حل، فالمريض لم يعد يدخل العملية من أجل المغامرة.

وأوضح استشاري جراحات السمنة، أننا في عصر أصبح فيه تكنولوجيا حديثة من أجل صحة ورعاية المريض، لافتًا إلى أنه يمكن استئصال الجزء الذي يتمدد في المعدة بوضع تكميم مطور حتى لا تتمدد المعدة مرة أخرى.