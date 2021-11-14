عبدالله السعيد يغادر معسكر المنتخب.. اختبار لفتوح غدًا وسلبية مسحة وائل جمعة

أدى المنتخب الوطني تدريبه اليوم بأحد الملاعب الفرعية بمقر اقامته استعدادا للقاء الجابون في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل في ختام المجموعة السادسة التي تأهل عنها للدور الأخير لتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.



ولم يتمكن من المشاركة في تدريبات اليوم كل من عبد الله السعيد وأحمد فتوح للإصابة ، حيث غادر السعيد مقر المعسكر بعد وداع زملائه أثناء تناول العشاء، فيما يخضع أحمد فتوح لاختبار ثاني غدًا لتحديد حالته.



كان وائل جمعة مدير المنتخب قد انضم إلى معسكر الفريق مساء اليوم بعد أن أكدت جميع التحاليل التي أجراها سلامته، إضافة إلى ظهور نتيجة المسحة الطبية التي أجرتها البعثة مساء أمس فور وصولها من لواندا وجاءت نتائجها ظهر اليوم سلبية لكل أعضاء البعثة.