النقل العام بالإسكندرية: حركة سير الترام لم تتأثر بحادث خروج عربة عن القضبان بفيتكوريا

أكد مصدر مسئول بهيئة النقل في الإسكندرية عدم تأثر حركة الترام بحادثة خروج عربة ترام من على شريط الترام في محطة فيكتوريا شرق الإسكندرية.

وأشار المصدر أن العربة التي خرجت عن القضبان كانت في نهاية الخط عند التقاطع مع أحد جانبي المحطة، ولم تتأثر حركة الترام، مشيرا إلى أن الفنيين المتواجدين بالمحطة نجحوا سريعا في تعديل مسار العربة، ولم يستغرق الأمر سوى دقائق.

وقد شهدت، محطة ترام النصر بفكتوريا شرق الإسكندرية، خروج عربة ترام “الترام الأزرق” من على شريط الترام من بداية ونهاية ترام شرق الإسكندرية بمنطقة فكتوريا.

ودفعت هيئة النقل العام بالاسكندرية، بمهندسي وفنيي الهيئة لاعادة الترام على الشريط مرة أخرى، ومعرفة أسباب خروج الترام من على الشريط.