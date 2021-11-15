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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك... اكتشف ما يخبئه برجك

حظك اليوم
حظك اليوم

الكثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية..

 إذا كنت مولودًا في يوم 15 نوفمبر اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير  فؤاد.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 

في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 15 نوفمبر  فإن ذلك يعني أن لديك شخصية ساحرة وحسا فنيا وقدرة كبيرة على التكيف مع الظروف.. أنت أيضا ماهر ولبق وعاطفي وحساس، وتتمسك كثيرا بجذورك العائلية.

 

نصيحة لمواليد 15 نوفمبر 

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 15 نوفمبر قائلة:  يحمل لك هذا الوقت أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري بالنسبة لك حتى آخر العام.
 

حظك اليوم على المستوى المهنى والعاطفى


مهنيا: القمر في منزلك السادس يجعلك اليوم تركز في كل نشاط تقوم به، وتحرز تقدما سريعا وتنجح في أن تجمع من حولك على هدف واحد.
عاطفيا واجتماعيا: تنجح اليوم في أن تقترب ممن تحب وتحقق أيضا ذاتك من خلال نشاط ممتع ولا شيء يفقدك حماسك

القمر في منزل الحب يجعل قلبك يخفق ويمتلئ بالود والمشاعر الدافئة ,عليك اليوم أن تهدأ وأن تعيد الألفة لعلاقاتك

حظك اليوم توقعات الابراج نصيحة لمواليد 15 نوفمبر حظك اليوم على المستوى المهنى والعاطفى خبيرة الابراج

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