تنفيذا لقرارات الرئيس.. محافظ الفيوم يوضح تفاصيل تركيب السواقي التاريخية بعد التطوير.. فيديو

قال الدكتور أحمد الأنصاري ، محافظ الفيوم ، على خلفية تركيب سواقي الفيوم التاريخية بعد تطويرها ، إنه سيتم الانتهاء من تركيب السواقي جميعها خلال مطلع الأسبوع القادم ، وعددها 4 سواقي، متابعا:" معلم تاريخي وأجيال كثيرة اعتدت أنها تزورها في الرحلات المدرسية ".

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن التطوير جاء من منطلق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير عواصم المحافظات ، ونقاط الجذب بكل محافظة .

وأشار " الأنصاري " إلى أن المشروع تضمن تطوير البنية التحتية وتغير خطوط مياه وكهرباء ، مسترسلا : " الفيوم مدينة قديمة وشبكات المرافق فيها كانت متهالكة مع الزمن ".

ولفت " الأنصاري " إلى أنه تم عمل معالجات فنية للمنطقة ؛ تجنبا لأية انهيارات متوقعة ، نتيجة لأنها منطقة تطل على مسطح مائي ، من خلال خرسانات جديدة .

ونفي "الأنصاري " حقيقة غلق شارع الطريق الموازي لـ " بحر يوسف " ، وهو مجرد إجراء مؤقت حتى الانتهاء من المشروع قبل نهاية العام .

