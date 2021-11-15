عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنفيذا لقرارات الرئيس.. محافظ الفيوم يوضح تفاصيل تركيب السواقي التاريخية بعد التطوير.. فيديو

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم

قال الدكتور أحمد الأنصاري ، محافظ الفيوم ، على خلفية تركيب سواقي الفيوم التاريخية بعد تطويرها ، إنه سيتم الانتهاء من تركيب السواقي جميعها خلال مطلع الأسبوع القادم ، وعددها 4 سواقي، متابعا:" معلم تاريخي وأجيال كثيرة اعتدت أنها تزورها في الرحلات المدرسية ".

 

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن التطوير جاء من منطلق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير عواصم المحافظات ، ونقاط الجذب بكل محافظة .

 

وأشار " الأنصاري " إلى أن المشروع تضمن تطوير البنية التحتية وتغير خطوط مياه وكهرباء ، مسترسلا : " الفيوم مدينة قديمة وشبكات المرافق فيها كانت متهالكة مع الزمن ".

 

ولفت " الأنصاري " إلى أنه تم عمل معالجات فنية للمنطقة ؛ تجنبا لأية انهيارات متوقعة ، نتيجة لأنها منطقة تطل على مسطح مائي ، من خلال خرسانات جديدة .

 

ونفي "الأنصاري " حقيقة غلق شارع الطريق الموازي لـ " بحر يوسف " ، وهو مجرد إجراء مؤقت حتى الانتهاء من المشروع قبل نهاية العام . 
 

محافظ الفيوم اخبار التوك شو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم سواقى الفيوم تطوير سواقي الفيوم

ترشيحاتنا

بسبب عبد الله السعيد .. أزمة بين بيراميدز وجهاز منتخب مصر

اختبار طبي لـ أبو الفتوح اليوم لحسم مشاركته فى مباراة مصر و الجابون

بورشة 911 تتألق بمحرك تسلا الكهربائي و حزمة من البطاريات الخاصة

ما السن أو المرحلة التي يبلغها اليتيم لتنتهي فيها كفالته؟.. الإفتاء تجيب

الإمارات تمنع مواطني 4 دول من استقلال رحلاتها الجوية إلى بيلاروسيا

رابعة إبتدائي .. بشرى من وزير التعليم بشأن الامتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذنب وحيد لا يغفره الله عز وجل

الأرصاد لـ المسئولين: اتخذوا التدابير.. موجة جديدة غير مستقرة تشمل القاهرة

أحدث ظهور لـ طفلة فيلم "خالتي فرنسا" في سن الـ 28 عاما..صور

أمطار غزيرة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن موعد عدم استقرار أحوال الطقس

طارق شوقي: إلغاء نماذج الإمتحانات بشكل نهائي

انفجار عنيف يهز تل ابيب.. وصافرات الإنذار تدوي في الجنوب.. فيديو

بعد ليلة من الرعب في أسوان.. الصحة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن لدغات العقارب

متحدث الصحة: لا ظهور لحالات حصبة بين الأطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد افتتاحها أمس.. 10 صور من مسرحية "فى انتظار بابا"

قبل ساعات من التنفيذ.. هل يعاقب الممتنع عن تلقي لقاح كورونا بالحبس أو الغرامة؟

الفراشة الطائرة.. من هي أول باليرينا مصرية ورئيس لدار الأوبرا ؟

في ذكرى ميلادها.. لبلبة: "الزعيم باسني أكتر من جوزي.. ورفضت عريس بسببه"

فيديو

احترمي نفسك ومتصوريش.. شاهد خناقة حنين حسام وصحفية وتدخل القاضي "فيديو"

علاماته النسيان والعصبية .. الشيخ خالد الجندي يكشف أسرارا عن مس الجن

وزير الشباب يشارك بندوة "الاستثمار فى الرياضة المصرية.. جهود الدولة ورؤية المستقبل"

فتنة زكريا بطرس .. الكنيسة تتبرأ من القمص المشلوح بعد فيديو الإساءة للنبي محمد

المزيد

ساحة رأي

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ