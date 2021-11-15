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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طرح اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة

بشري سارة.. طرح اللحوم البلدي بسعر مخفض بمنافذ الزراعة|تعرف على سعرها

اللحوم
اللحوم

صرح د حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي انه تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بتوفير السلع الغذائيه للمواطنين باسعار مناسبة .


وقامت الهيئة بطرح اللحوم البلدي بسعر 110 جنية للكيلو وذلك في اطار مبادرة خير مزارعنا لأهلينا وذلك لتوفير اللحوم بأسعار  مخفضة .

 

وأشار الى أن اللحوم من انتاج المزارع التابعة للهيئة العامة للاصلاح الزراعي.

 

والجدير بالذكر أنه كشف سيد النواوي نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية وأحد كبار مستوردي اللحوم عن ارتفاع أسعار اللحوم البلدية بقيمة 25 جنيهًا منذ انتهاء إجازة عيد الأضحى وحتى الآن.

وأرجع في تصريحات خاصة  لـــ “ صدى البلد ”  ذلك إلى ارتفاع الأسعار إلى عدم وجود ثروة حيوانية، بجانب ارتفاع أسعار الأعلاف، منوها أن سعر الكيلو البلدي في المناطق الشعبية يسجل 160 و170 جنيهًا للكيلو، أما المناطق الراقية 180 و190 جنيهًا للكيلو .

وأشار النواوي إلى استقرار أسعار اللحوم المستوردة حيث يسجل اللحم البرازيلي 76 و76 تجاري و80 جنيهًا للمستهلك، والهندي 53 و54 جنيهًا للكيلو تجاري و جنيه للمستهلك، في ظل وجود معروض كبير في السوق المحلية ووفرة كبيرة في الكميات، بسبب الركود الذي يسيطر على السوق وضعف القوة الشرائية للمواطنين، مما أدى إلى استقرار أسعار اللحوم المستوردة.

الزراعة السلع الغذائية اللحوم اللحوم البلدي الهيئة العامة للاصلاح الزراعي

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