عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: إلغاء رسوم الحماية على واردات البليت والحديد يصب في مصلحة القطاع الصناعي

النائبة روان لاشين،
النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب

ثمنت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب، قرار وزارة التجارة والصناعة، بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و 168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، مؤكدة أن القرار في مجمله الهدف منه مساندة القطاع الصناعي لزيادة الإنتاج بعد تأثر القطاع الإنتاجي بموجة التضخم العالمية وارتفاع أسعار الغاز، إضافة إلى عدم توافر المنتج المحلي من خام البليت بقدر كافي لتغطية احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج.

 

وقالت "لاشين"، في بيان لها اليوم، أن القرار له فوائد هامة تتمثل في توفير البليت الخام لمصانع درفلة حديد التسليح حتى تستطيع الاستمرار في الإنتاج بطاقة انتاجية كبيرة، ما يزيد من فرصة العمل، إضافة إلى أنه يساهم في خفض سعر حديد التسليح خلال الأيام القادمة وتوفيره للمشروعات القومية والخاصة، ما يعود بالنفع على المستهلك من ناحية إضافة إلى تنشيط سوق القطاع العقاري والمساهمة في تخفيض سعرها بنسبة ما من ناحية أخرى، كما أنه سيعود بالنفع على الدولة عن طريق ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المحصلة من استيراد المادة الخام والتي تساهم في زيادة خزينة الدولة والدخل القومي.

 

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تنتج 4.5 مليون طن من خام حديد التسليح وهو البليت، وهي لا تكفي احتياجات مصانع الدرفلة وتلجأ إلى استيراد 3.5 مليون طن من البليت، ومن ثم فإن قرار وزارة التجارة والصناعة يساهم في توفيره للمصانع لتعمل بكامل طاقتها وبالتالي يساهم في زيادة إنتاج حديد التسليح و توفيره للسوق المحلي، إضافة إلى زيادة المنتجات المحلية كالصناعات التكميلية التي يدخل فيها الحديد والألومنيوم.

واردات البليت حديد التسليح وزارة التجارة والصناعة منتجات الألومنيوم القطاع الإنتاجي

ترشيحاتنا

"حماية الطفل بمكتب النائب العام": حققنا في 700 شكوى واتخاذ الإجراءات القانونية

العواري: الجماعات المتطرفة تبنت تقسيم المجتمعات لدار حرب وسلام

طالبهم بأن يكونوا سفراء للأزهر بوسطيته واعتداله.. المحرصاوي يهنئ خريجي طب بنين القاهرة

وزيرة التضامن: إعانات عاجلة لمتضرري الطقس السيء في أسوان

صندوق تحيا مصر يخصص حسابا لتلقي التبرعات لإغاثة متضرري السيول بأسوان

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأسبوع المقبل |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يسرا اللوزي بـ الأبيض فى جنازة والدها.. شاهد

شوبير: الأهلى يدخل في مفاوضات مع أشرف بن شرقي في هذا الموعد

ذنب وحيد لا يغفره الله عز وجل

طارق شوقي: إلغاء نماذج الإمتحانات بشكل نهائي

استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 15-11-2021

انفجار عنيف يهز تل ابيب.. وصافرات الإنذار تدوي في الجنوب.. فيديو

رابعة إبتدائي .. بشرى من وزير التعليم بشأن الامتحانات

قبل موقعة الجابون.. كيروش يعلق على استبعاد طارق حامد وبدلاء عبدالله السعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسرا اللوزي بـ الأبيض فى جنازة والدها.. شاهد

السفارة البريطانية بالقاهرة تحيي الذكرى السنوية لأرواح ضحايا الحرب العالمية

طريقة عمل الملوحة الصعيدى واكتشفي الفوائد

بعد افتتاحها أمس.. 10 صور من مسرحية "فى انتظار بابا"

فيديو

حجاب للجنسين| شركة أزياء شهيرة تصمم غطاء رأس للنساء والرجال ..ما القصة؟

يقتل ويسرق ويقول محصلش.. رجاء حسين تشن هجوما على محمد رمضان

القوات المسلحة تبدأ في الترويج لمعرض إيديكس للسلاح قبل أيام من انطلاقه

احترمي نفسك ومتصوريش.. شاهد خناقة حنين حسام وصحفية وتدخل القاضي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ