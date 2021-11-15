رئيس جامعة جنوب الوادي يلتقى وفد القطاع الثقافي بالسفارة الأمريكية

التقى الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، بوفد القطاع الثقافى بالسفارة الأمريكية الذى يضم إليكساندر مكليرن، مساعد الملحق الثقافى بالسفارة الأمريكية، و رانيا السيد، مسئول الشئون الثقافية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، و بسمة على، مساعد مسئول الشئون الثقافية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة.

جاء ذلك على هامش فعاليات الندوة التعريفية عن كيفية الالتحاق بالبرامج التعليمية فى الولايات المتحدة الامريكية التي نظمتها الجامعة بحضور الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أعرب رئيس الجامعة ، عن تقديره للدور الذى يقدمه القطاع الثقافى بالسفارة الأمريكية للباحثين و الطلاب الراغبين فى الحصول على فرص تعليم عالية و مرموقة.

أكد الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث بوفد القطاع الثقافى بالسفارة الأمريكية، أهمية هذه المنح الدراسية التى دفعت الجامعة إلى تنظيم هذه الندوة التعريفية للتعرف على برامج المنح التعليمية الممول من وزارة الخارجية الأمريكية الذى يوفر فرص الدراسة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات و الباحثين و الطلاب بالحصول على منح دراسية بالجامعات الأمريكية.

وتحدثت رانيا السيد، مسئول الشئون الثقافية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة ، عن برامج التبادل الثقافى و التعريف بهذه البرامج و كيفية الالتحاق بها، مشيرةً إلى إمكانية التواصل من خلال الموقع الخاص بالسفارة الأمريكية و مواقع التواصل الاجتماعي، والهدف من عقد هذه الفعالية و هو التعريف بالفرص العلمية و المنح الدراسية المقدمة من خلال المركز الثقافي الأمريكي.

وتحدثت بسمة على، مساعد مسئول الشئون الثقافية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، عن برامج التبادل الثقافى الخاصة بالطلاب الجامعيين والتي تؤهلهم للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى فترات زمنية مختلفة و كيفية الإعداد و التقدم لها، وفحص الموقع الإلكتروني الخاص بالتقدم لهذه البرامج.

وقال الدكتور عبد الموجود محمد، منسق الزيارة، إن هذه الزيارة اشتملت على ورشتى عمل، أحدهما خاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة و الأخرى خاصة بالطلاب الجامعيين.

وفد القطاع الثقافى بالسفارة الأمريكية

وفد القطاع الثقافى بالسفارة الأمريكية

وفد القطاع الثقافى بالسفارة الأمريكية

وفد القطاع الثقافى بالسفارة الأمريكية

وفد القطاع الثقافى بالسفارة الأمريكية