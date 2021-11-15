محافظ الفيوم: كل موظفي المحافظة حصلوا على لقاح كورونا بنسبة 100%..فيديو

قال أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن عدد من حصل على لقاح كورونا من موظفي الجهاز الإداري للدولة يتخطى الـ 98% .

وأضاف أحمد الأنصاري في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" كل موظفي ديوان عام المحافظة حصلوا على لقاح كورونا بنسبة 100% ".

وتابع أحمد الأنصاري :" هناك بعض الفئات المستثناة من الحصول على لقاح كورونا، وتكون لأسباب مرضية ويحصلون على إجازة استثنائية".

وأكمل أحمد الأنصاري :" يتم إجراء كشف طبي على الفئات المستثناة من الموظفين عن طريق القومسيون الطبي وبناء على التشخيص يتم إعطاء إجازة استثنائية لهم ".