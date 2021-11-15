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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

10 ملايين جنيه.. الأوقاف: ننتظر «إحصاء المحافظة» لتعويض متضرري أسوان

صدى البلد

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الشعب المصري متكاتف ومتعاون ويظهر معدنه وقت الشدائد.
 

ووجه محمد مختار جمعة، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن التحية لكل من يقف بجانب أهالينا في أسوان لتجاوز المحنة، لافتا إلى أنه تخصيص 10 ملايين جنيه لإعادة تأهيل المنازل المتضررة من سيول أسوان.


وتابع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن ننتظر إحصاء من المحافظة من أجل التحرك تعويض المتضررين في أسوان.

من جانبه قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل أجهزة الدولة تحركت وتقديم المساعدات مستمر سواء غذائية أو مالية عاجلة، مؤكدا أن هناك تحركا من محافظ أسوان لمتابعة الأوضاع على الأرض ومقابلة الأهالي.
 

محمد مختار جمعة شعب المصري أحمد موسى سيول اسوان تعويض المتضررين

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10 ملايين جنيه.. الأوقاف: ننتظر «إحصاء المحافظة» لتعويض متضرري أسوان

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