فيديو جراف.. فيديو لبساط سحري يجوب شوارع دبي يثير ضجة على مواقع التواصل

مقطع فيديو مثير للدهشة، يجوب رجل شوارع دبي مرتديًا زيًا يحاكي شخصية ديزني الشهيرة علاء الدين على متن ما يُشبه "البساط السحري"، تاركًا سكان المدينة في حيرة من أمرهم، ما حقيقته؟

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، يشرح صانع المحتوى الأمريكي مارك داتون، المعروف باسم رايز "Rhyz"، أنه ذات يوم خطرت له هذه الفكرة، المتمثلة في ركوب "البساط السحري" فوق المياه مثل شخصية ديزني الخيالية علاء الدين باستخدام لوح تزلج كهربائي.

البساط السحري

واستلهم رايز الفكرة الأصلية من صانع المحتوى الأمريكي جيسي ويلينز، الذي جاب شوارع مدينة نيويورك الأمريكية على متن "البساط السحري" باستخدام لوح تزلج كهربائي معزز.

ومن أجل إضفاء لمسة سحرية على الفكرة، تواصل "Rhyz" مع صديقته هبة، وهي مصممة أزياء في دبي، والتي قامت مع فريقها بتصميم وتصنيع زيًا يماثل زي الأمير علي من فيلم الرسوم المتحركة "علاء الدين"، وفقًا لما ذكره.

أما عن "البساط السحري"، فهو عبارة عن لوح تزلج كهربائي يمكن تشغيله بواسطة جهاز تحكم عن بعد، تعلوه سجادة تشبه في شكلها "البساط السحري" من فيلم "علاء الدين".

وقرّر رايز، المقيم في دبي، أن الوقت الأمثل لعرض مقطع الفيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، هو في عيد الهالوين، بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

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وخلال مقطع الفيديو، يجوب رايز منطقة سوق الذهب ويحلق فوق مياه شاطئ Sorrow في دبي على متن بساطه السحري.

ولمتابعة المزيد حول البساط السحري في شوارع دبي .. شاهد الفيديو جراف التالي: