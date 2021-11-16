عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف.. فيديو لبساط سحري يجوب شوارع دبي يثير ضجة على مواقع التواصل

بساط سحري
بساط سحري

مقطع فيديو مثير للدهشة، يجوب رجل شوارع دبي مرتديًا زيًا يحاكي شخصية ديزني الشهيرة علاء الدين على متن ما يُشبه "البساط السحري"، تاركًا سكان المدينة في حيرة من أمرهم، ما حقيقته؟

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، يشرح صانع المحتوى الأمريكي مارك داتون، المعروف باسم رايز "Rhyz"، أنه ذات يوم خطرت له هذه الفكرة، المتمثلة في ركوب "البساط السحري" فوق المياه مثل شخصية ديزني الخيالية علاء الدين باستخدام لوح تزلج كهربائي.

 

البساط السحري

واستلهم رايز الفكرة الأصلية من صانع المحتوى الأمريكي جيسي ويلينز، الذي جاب شوارع مدينة نيويورك الأمريكية على متن "البساط السحري" باستخدام لوح تزلج كهربائي معزز.

ومن أجل إضفاء لمسة سحرية على الفكرة، تواصل "Rhyz" مع صديقته هبة، وهي مصممة أزياء في دبي، والتي قامت مع فريقها بتصميم وتصنيع زيًا يماثل زي الأمير علي من فيلم الرسوم المتحركة "علاء الدين"، وفقًا لما ذكره.

أما عن "البساط السحري"، فهو عبارة عن لوح تزلج كهربائي يمكن تشغيله بواسطة جهاز تحكم عن بعد، تعلوه سجادة تشبه في شكلها "البساط السحري" من فيلم "علاء الدين".

وقرّر رايز، المقيم في دبي، أن الوقت الأمثل لعرض مقطع الفيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، هو في عيد الهالوين، بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. 
شاهد..فيديو لشاب يجوب شوارع دبي على متن "بساط سحري" يغزو مواقع التواصل

 


وخلال مقطع الفيديو، يجوب رايز منطقة سوق الذهب ويحلق فوق مياه شاطئ Sorrow في دبي على متن بساطه السحري.

ولمتابعة المزيد حول البساط السحري في شوارع دبي .. شاهد الفيديو جراف التالي:

دبي شوارع دبي ديزني علاء الدين مارك داتون بساط السحري

موضوعات متعلقة

فيديو جراف | هل يستطيع الجن سرقتك؟ عالم أزهري يجيب

بيبي بوشهري.. البلوجر الكويتية الشهيرة تثير أزمة بظهور فاضح "فيديو جراف"

فيديو جراف.. تعرف عليها في الفيس واغتصبها في البساتين.. قصة رانيا وحسن

ترشيحاتنا

فتح معبر رفح البري يدخل شهره السابع لعبور الأشخاص والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات

فى حالة واحدة.. سيد مشعل يترشح لرئاسة الزمالك

نقيب الصحفيين ينعى والد الكاتب عماد الدين حسين

الصحة: إصابة شخصين في حادث انفجار ماسورة غاز بمنزل بالجيزة

فضل التسامح في الإسلام

تعرف على عقوبة التزوير| ما الفرق بين شهادات كورونا المزورة والأصلية؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

مفاجأة.. عودة مرتضى منصور للزمالك الخميس

من جنسية عربية.. أول صور للإرهابي الذي فجر نفسه أمام مستشفى ليفربول|شاهد

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16- 11- 2021 .. تعرف

طارق شوقي: إلغاء نماذج الامتحانات بشكل نهائي

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

انهيار جزئي لعقار بالجيزة عقب وقوع انفجار بسبب تسرب غاز

الجمع بين اثنين.. شروط حصول الأرملة على معاش زوجها المتوفي بالقانون الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسئول نظافة في الكويت يدهس العمال بسيارته أثناء مطالبتهم بأجورهم|فيديو صادم

طلعوا الدائري بـ جنيه و«النقل» تلغي مواقف الميكروباص أعلى الدائري| صور

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع «بشير 22» بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

من جنسية عربية.. أول صور للإرهابي الذي فجر نفسه أمام مستشفى ليفربول|شاهد

فيديو

فيديو جراف.. فيديو لبساط سحري يجوب شوارع دبي يثير ضجة على مواقع التواصل

فيديو جراف.. أهالي الفيوم يضبطون حرامي موبايلات ويربطونه في عامود

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع «بشير 22» بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

شاهد رد مبروك عطية.. زوجتي ممتنعة عن معاشرتي إلا بعد سنوية والدها

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ