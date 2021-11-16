أمين صندوق الزمالك: النادي تخلى عن محمد إبراهيم مجانا واشتراه بـ500 ألف دولار

أكد طارق جبريل أمين الصندوق بنادي الزمالك، أن النادي الأبيض تخلى عن محمد إبراهيم مجانا للاحتراف في نادي ماريتمو البرتغالي، واشتراه بـ500 ألف دولار.



وتابع طارق جبريل في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية etc: " لو تولى النادي مجلس إدارة محترم، سينجح في سداد مديونات النادي التي تتجاوز مليار جنيه، وسيكون أفضل وأكثر نادي استقرار في مصر ايضا".



وتابع أمين صندوق الزمالك: "المقصود بمجلس محترم، أن يكون أمينا على أسرار النادي، لا يستخدم البلطجة في الإدارة، ولا يلهث وراء الشو الإعلامي، وهذه رسالتي للجمعية العمومية".