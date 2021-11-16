مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16- 11- 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 16 - 11 - 2021 العديد من المباريات المهمة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم بمختلف الملاعب، ولعل أبرزها اليوم، مواجهة منتخب مصر أمام الجابون في الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، بجانب مباراة البرازيل والأرجنتين، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 17-11-2021 .

مباريات اليوم 16-11-2021 والقنوات الناقلة

تصفيات أوروبا



البوسنة والهرسك vs أوكرانيا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء

فنلندا vs فرنسا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء - beIN Sports 2 HD Premium

جبل طارق vs لاتفيا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء

الجبل الأسود vs تركيا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء - قناة beIN Sports HD Xtra 1

هولندا vs النرويج – الساعة العاشرة إلا ربع مساء - قناة beIN Sports 2 HD Premium

التشيك vs إستونيا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء

ويلز vs بلجيكا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء - beIN Sports 3 HD Premium

تصفيات أمريكا الجنوبية



بوليفيا vs أوروجواي – الساعة العاشرة مساء - beIN Sports HD 1

فنزويلا vs بيرو – الساعة الحادية عشرة مساء

كولومبيا vs باراجواي – الساعة الواحدة صباحا - beIN Sports 2 HD Premium

الأرجنتين vs البرازيل – الساعة الواحدة والنصف صباحا - beIN Sports Connect

تشيلي vs الإكوادور – الساعة الثانية والربع صباحا

تصفيات آسيا



فيتنام vs السعودية – الساعة الثانية ظهرا - Abu Dhabi Sports Asia 2

لبنان vs الإمارات – الساعة الثانية ظهرا

العراق vs كوريا الجنوبية – الساعة الخامسة مساء

الصين vs أستراليا – الساعة الخامسة مساء

سوريا vs إيران – الساعة السادسة مساء - Abu Dhabi Sports Asia 2

عمان vs اليابان – الساعة السادسة مساء

تصفيات إفريقيا



موزمبيق vs مالاوي – الساعة الثالثة ظهرا

مصر vs الجابون – الساعة الثالثة ظهرا - قناة on time sport

نيجيريا vs الرأس الأخضر – الساعة السادسة مساء

ليبيريا vs إفريقيا الوسطى – الساعة السادسة مساء

الجزائر vs بوركينا فاسو – الساعة السادسة مساء - FIFATV Youtube

المغرب vs غينيا – الساعة التاسعة مساء - Arryadia SD/HD

تونس vs زامبيا – الساعة التاسعة مساء - FIFATV Youtube

موريتانيا vs غينيا الاستوائية – الساعة التاسعة مساء

الكاميرون vs كوت ديفوار – الساعة التاسعة مساء - FIFATV Youtube