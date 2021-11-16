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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة :

تعيين 695 شابا وتحرير 118 محضراً للمنشآت المخالفة بالمنيا

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا  بتعيين  695  شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم اثنان من  ذوى الهمم والقدرات ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2568 شاباً .

وقال الوزير : إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني ، بتقييم 15  دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية ، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة ، كما قامت باستخراج 686 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة.

وقال وليد الإمام  مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر أكتوبر الماضى بالتفتيش على 458 منشأة  ، فضلا عن القيام بـ 3 حملات تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 118 محضراً سلامة وصحة مهنية و20 حالة غلق إداري و14  ندوة توعية (إعرف - إحمي نفسك) ، فضلاً عن بحث 38 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 16 منحة مولود جديد بإجمالي 32 ألف جنيه ، و4 منحة زواج بـ 12 ألف جنيه ، و11 منحة وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 22 ألف جنيه ، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية  (علاج - عمليات جراحية صغرى) لـ 11 عاملا من المسجلين بالإدارة بإجمالي 35 ألفاً و 452 جنيها.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1060 منشأة دورى وحملات يعمل بها 2784 عاملاً ، كما تلقت المديرية 85 شكوى عمالية ، تم إحالة 45 شكوى منها للقضاء ، و40 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة  والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، بالتفتيش على ومتابعة 190 منشأة .

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محمد سعفان مديرية القوى العاملة المنيا تعيين 695 شابا القطاع الخاص والاستثماري كعب العمل العمالة غير المنتظمة

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