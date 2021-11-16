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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مسئول نظافة في الكويت يدهس العمال بسيارته أثناء مطالبتهم بأجورهم|فيديو صادم

الكويت
الكويت

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لاحتجاج مجموعة من العمال في شركة نظافة بـ الكويت من أجل المطالبة بأجورهم المتأخرة، وفجأة يطيح فيهم مدير الشركة ويبدأ في دهسهم بسيارته.

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما لمسئول شركة نظافة يدهس العمال بسيارته أثناء احتجاجهم أمام مقر العمل للمطالبة بأجورهم المتأخرة.

 

أثار المقطع غضبًا عارمًا بين المستخدمين الذين طالبوا بضرورة توقيع العقاب على مثل هؤلاء الأشخاص ممن يستعبدون العمالة، وبدلًا من إعطائهم حقوقهم يمارسون عليهم جنون التسلط.

 

في المقطع تظهر مجموعة من العمال يحتجون بملابس العمل أمام رئيسهم، وفجأة يقوم مسئول شركة التنظيف بتشغيل سيارته، ودهس العمال أثناء محاولته الفرار من المكان غير مباليًا.

 

كان العمال يحاولون محاصرته لكي يصغى إلى مطالبهم، لكنه لاذ بالفرار عن طريق دهس كل من وقف أمامه.

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