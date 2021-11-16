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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

15 دقيقة.. منتخب مصر يتقدم على الجابون بهدف أفشة

منتخب مصر
منتخب مصر

تقدم منتخب مصر على الجابون بهدف دون رد، في أول ربع ساعة، من المباراة التي تجمعهما حاليا، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

بدأ منتخب مصر المباراة ضاغطا وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة بعد عرقلة مدافع الجابون لـ أحمد ياسر ريان، ليحولها محمد مجدي أفشة إلى هدف في الدقيقة الرابعة.

شهدت الدقيقة الـ 12 تمريرة عرضية من الجهبة اليسرى عن طريق مروان حمدي لكن أنقذها حارس الجابون، قبل أن تصل إلى أحمد ياسر ريان.

يذكر أن منتخب مصر، حسم تأهله رسميا إلى المرحلة النهائية، بعد التعادل مع أنجولا 2- 2، في الجولة الماضية، من تصفيات كأس العالم.

ويتواجد محمد صلاح قائد الفراعنة على دكة بدلاء المنتخب الوطني أمام الجابون.

وبدأ منتخب مصر مباراة الجابون بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي 
خط الدفاع : أحمد فتحي - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش - محمد حمدي .
خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية  - محمد مجدي "أفشة ".

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - مروان حمدي - محمد شريف.

 

قائمة البدلاء:

محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد - أيمن أشرف - محمد النني - مصطفى محمد - محمود علاء - إمام عاشور - أحمد ياسين - مصطفى فتحي - محمد صلاح - محمد متولي "كناريا".

 

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022:

 

1-  مصر : 11 نقطة

2- الجابون : 7 نقاط

3- ليبيا : 6 نقاط

4- أنجولا : 4 نقاط

 

منتخب مصر الجابون كأس العالم 2022 تشكيل منتخب مصر مجموعة مصر

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