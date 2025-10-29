قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء

علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء  29 أكتوبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (التنمية الصناعية، تنمية الصادرات) نحو 47.34 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك العربي الأفريقي الدولي عند 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في المصرف العربي لنحو 47.31 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس ليسجل 47.29 جنيه للشراء و47.39 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الشركة المصرفية العربية، فيصل الإسلامي، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، إتش إس بي سي HSBC، القاهرة، المصرف المتحد) ليسجل 47.26 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (قطر الوطني، نكست، الإسكندرية، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي الأول، أبو ظبي التجاري، الأهلي المتحد) ليسجل 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (كريدى أجريكول، ميد بنك) لنحو 47.24 جنيه للشراء و47.34 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني لنحو 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار في البنك المركزي مسجلا نحو 47.23 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر لنحو:

 47.26 جنيه للشراء.

 47.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي نحو:

  47.26 جنيه للشراء.

 47.36 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء 

47.34 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأربعاء 

47.32 جنيه للبيع.

متوسط سعر بيع اليوم الأربعاء 

47.33 جنيه للبيع.

