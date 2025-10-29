توقعات أسعار الذهب عقب خفض الفيدرالي الأمريكي

عاد سعر أونصة الذهب العالمي إلى الانخفاض اليوم عقب قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة ليوافق توقعات الأسواق، إلا أن تصريحات رئيس البنك أشارت إلى أن المزيد من قرارات خفض الفائدة هو أمر غير محسوم، ليفقد الذهب المكاسب التي سجلها خلال جلسة اليوم

وبحسب تحليل جولد بيليون فإن سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض عقب اجتماع البنك الفيدرالي ليتداول حالياً عند المستوى 3942 دولار للأونصة بعد أن كان يتداول عند المستوى 4000 دولار للأونصة قبل صدور قرار البنك، بينما قد سجل اعلى مستوى اليوم عند 4030 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 3907 دولار للأونصة.



قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتصبح الفائدة عند 4%، وهو القرار الذي كان متوقع بشكل كبير في الأسواق، وبالتالي كان تأثير القرار سلبي على الذهب بمجرد صدوره.



وجاءت تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول لتدفع الذهب إلى المزيد من التراجع ويفقد المكاسب التي سجلها اليوم، حيث أشار أن أعضاء البنك قد تناقشوا كثيراً بشأن مستقبل التضخم حيث يتخوف عدد كبير من الأعضاء أن التضخم المرتفع حالياً قد يستمر لفترة أطول، وهو أمر سلبي بالنسبة لأسعار الذهب.



أيضاً أشار رئيس البنك باول بوضوح أن البنك لم يحسم بعد قرار خفض الفائدة خلال اجتماعه القادم في ديسمبر، وان استمرار اغلاق الحكومة الأمريكية يؤثر على أوضاع الاقتصاد ويجعل البنك الفيدرالي أكثر حذراً في اتخاذ قراراته.



تأثير هذه التصريحات كان سلبي على أسعار الذهب لأنه يقلل من توقعات خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك القادم في ديسمبر، خاصة مع إشارة البنك إلى إمكانية ارتفاع التضخم بشكل مستدام وهو الأمر الذي يتطلب معه توقف البنك عن خفض الفائدة.



يذكر ان قرار خفض الفائدة يعد إيجابي بشكل عام بالنسبة للذهب، وذلك لأن خفض الفائدة يقلل من عوائد السندات الحكومية ويدفع الدولار إلى الهبوط وبالتالي يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.

سعر أونصة الذهب العالمي

قد نشهد اغلاق لسعر أونصة الذهب العالمي خلال جلسة اليوم تحت المستوى النفسي 4000 دولار للأونصة لليوم الثالث على التوالي، وهو ما قد يزيد من استمرار الضغط السلبي على أسعار الذهب في ظل التصحيح السلبي الذي يؤثر عليه منذ الأسبوع الماضي وتسجيله مستوى تاريخي عند 4381 دولار للأونصة.

أما عن سعر الذهب المحلي فقد انخفض خلال جلسة اليوم بمقدار 40 جنيه حتى الآن، ليتداول عيار 21 الأكثر شيوعاً وقت كتابة التقرير عند المستوى 5340 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 5380 جنيه للجرام.

حركة الذهب المحلي

الجدير بالذكر ان حركة الذهب المحلي تعتمد بكل أساسي على تحركات سعر أونصة الذهب العالمي خلال هذه الفترة، وبالتالي يستمر التراجع في سعر الذهب المحلي بسبب التصحيح السلبي للسعر العالمي، بالإضافة إلى الضغط السلبي من تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على تسعير الذهب.