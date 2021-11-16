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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد 7 سنوات.. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في أسوان

إنهاء خصومة ثأرية
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بأسوان

شهدت مدينة إدفو شمال أسوان اليوم الثلاثاء مراسم الصلح بين عائلتي العوني والرشايدة والعوازم المقيمة بمحافظة الأقصر وإنهاء الخصومة ونبذ العنف بين العائلتين وذلك تحت رعاية الشيخ عبد السلام مصطفى عبد السلام رئيس لجنة فض المنازعات في صعيد مصر.

تمت مراسم الصلح بحضور إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، نائباً عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وممثلى الأوقاف والكنيسة، وعدد من القيادات الأمنية، والآلاف من أهالي محافظتي أسوان والأقصر ،وتعود تفاصيل الواقعة إلى 7 سنوات .

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وقرر الشيخ عبد السلام مصطفى عبد السلام ولجنة فض المنازعات، التدخل بين العائلتين لإتمام الصلح بينهم، وبالفعل وافقت العائلتان على إتمام الصلح، واجتمعت جميع القبائل بمركز إدفو لإقامة الصلح ونبذ العنف بين العائلتين.

وقال أحد أفراد لجان فض النزاع، إن عدم تقديم كفن أثناء الصلح هو لعدم وجود العمد في القتل، وأنه كان خطأ وقامت المحكمة بتبرئة القاتل، ولم يقع عليه أي تهمة، ولذلك تم الاتفاق على إنهاء الخصام بين الطرفين، ونبذ العنف والصلح بينهم.

وكان قد تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، الحافلات التي تحمل المساعدات التي سيتم توزيعها من خلال مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، على الأسر المتضررة داخل 14 قرية ومنطقة سكنية على مستوى المحافظة ، حيث شهدت سقوط السيول عليها مساء الجمعة الماضى ، للاطمئنان على آلية توزيع المساعدات العينية الواردة من صندوق تحيا مصر.

وأكد اللواء أشرف عطية ، على ضرورة الالتزام بالحصر الأولى الذى قامت به اللجان الفنية لتحديد المستحقين لهذه المساعدات التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بدعم هذه الأسر لإزالة أثار واحتواء تداعيات هذه الكارثة الطبيعية نتيجة المتغيرات المناخية التي يشهدها العالم كله .

وأوضح عطية، أن عملية التوزيع ستقوم على استلام الجمعيات الأهلية لهذه المساعدات وتوزيعها بكل شفافية وعدالة ونزاهة، وبعيداً عن أي مجاملات بإشراف من مديرية التضامن الاجتماعى والتي ستقوم أيضاً بصرف إعانات عاجلة بواقع ألفي جنيه لكل أسرة ، بجانب 250 جنيها إعاشة لكل فرد ، بالإضافة إلى المساعدات العينية من المواد الغذائية والمفروشات لتخفيف المعاناة عن المتضررين . 

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بأسوان
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بأسوان
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