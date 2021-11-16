حضور فني مصري بموسم الرياض| هنيدي ومحمد سعد على المسرح.. وعودة كوكب الشرق والعندليب

بدأت فعاليات موسم الرياض 2021 فى نسخته الثانية، مساء الأربعاء 20 أكتوبر الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤد بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لرقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.

يضم موسم الرياض 2021، العديد من الفاعليات المنتقاة والتى تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفاعليات على مدر 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.

كما تضم فاعليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، وو"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"، و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"،و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"،و"خلوها" و"شجرة السلام".

وتشهد الفعاليات الفنية لموسم الرياض 70 حفلة غنائية عربية، و6 حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية، و350 عرضا مسرحيا، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية.

تستمر فعاليات موسم الرياض 2021، على مدار 4 شهور وذلك بعد افتتاح أبهر العالم كله يوم الأربعاء 20 أكتوبر الماضي، حيث شهدت المملكة العربية السعودية افتتاح موسم الرياض 2021 بحضور مايقرب من 750 ألف شخص فى حدث يعد الأول من نوعه فى العالم العربي والاقليمي.

وكان للفن المصري نصيب كبير فى فعاليات موسم الرياض، حيث تم التعاقد مع عدد من الفنانين المصريين لتقديم أعمال مسرحية وحفلات غنائية هناك، وفى السطور التالية نرصد أبرز الفعاليات الفنية المصرية في موسم الرياض لعام 2021.

حفلات موسيقية

الأوركسترا المصرية

أوفدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فرقة الموسيقي العربية التابعة لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر وتشرف عليها الفنانة جيهان مرسي الي المملكة العربية السعودية لتمثيل مصر في مهرجان موسم الرياض.

وذلك بحفلين تم تقديمهما علي مسرح محمد عبده يومي ٢٩ ، ٣٠ اكتوبر الماضي بقيادة المايسترو حازم القصبجي ويحيهما نجوم الاوبرا للموسيقي العربية مي فاروق وايمان عبد الغني واحمد عفت.

حفل تامر حسني

قدم الفنان تامر حسني - مساء يوم الخميس 11 نوفمبر - حفله الغنائي على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وظهر تامر حسني في الحفل بإطلالة كلاسيكية، وبدأ الفقرة بتشويق جمهوره قبل الصعود للمسرح لتتعالى الصيحات قبل أن يطرب جمهوره بعدد من أروع أغانيه.

محمد رمضان

في أول نوفمبر، شهد حفل الفنان محمد رمضان في موسم الرياض 2021 نجاحا كبيرا، حيث تخطى عدد الحاضرين له، الآلاف من الجماهير السعودية والعربية.

وظهر محمد رمضان في بداية الحفل، يرتدي قميصًا متعدد الألوان، مفتوحًا يُظهره عاري الصدر، مه سروال أسود، ومرتديًا نظارة سوداء، ومع بدء الحفل؛ قدم أغنيته الشهيرة إنساي.

وبلغ سعر تذكرة حفل محمد رمضان 58 ريالا، وقد وضعت الجهة المنظمة شرطاً بعدم دخول من هم أقل من 12 عاماً.

عروض مسرحية

مسرحية عبد الحليم حافظ

تدور أحداث مسرحية العندليب عبد الحليم حافظ التى تحمل أسم «حبيبتى من تكون» حول سيرة العندليب وقصة بحثه عن حبيبته.

العرض صمم في لندن وباشراف خبراء بريطانيين وعرب وباخراج المخرج الكبير خيري بشارة ويضم المسرح قاعة تحتوي مقتنيات خاصة ونادرة بالعندليب الاسمر وتعرض لأول مرة بالاضافة الى مطعم ومقهى يحتوي على صور نادرة لعبدالحليم”.

يقوم ببطولة العرض كوكبة من الشباب والشابات المصريين الموهوبين الذين تم اكتشافهم.

مسرحية كوكب الشرق أم كلثوم

كما أعلنت هيئة الترفيه السعودية وتركي آل شيخ عن حفلة خاصة في منطقة بوليفارد سيت، بطلتها كوكب الشرق أم كلثوم بتقنية الهولوجرام، وظهرت من خلال الفيديو الترويجي وهي بتقول جملتها الشهيرة “الحب مش لحاجة واحدة، الحب للوالدين، الحب للعيلة، الحب للوطن والأصحاب، هو حلقة مفرغة مابتنتهيش وعمره ما كان لحاجة واحدة أبدًا”.

والعرض عبارة عن بانوراما غنائية تحكي قصة حياة كوكب الشرق (أم كلثوم) منذ نعومة أظفارها حيث نعيش معها في قطار يجسد لنا محطات حياة أم كلثوم ورحلتها مع الحياة.

سلام مربع

كانت أولى العروض المسرحية قدمت الى الشعب العربى المقيم على الاراضى السعودية هى سلام مربع للفنان محمد هنيدي، والتي تقدم على خشبة مسرح بكر الشدي، ضمن فعاليات افتتاح موسم الرياض لعام 2021، في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

ويشارك هنيدي بطولة "سلام مربع" عدد من نجوم الكوميديا مثل بيومي فؤاد، وآيتن عامر، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، وإيمان السيد، وميرنا نورالدين، وفنانون آخرون، حيث تدور قصتها حول مطرب شعبي يواجه مواقف طريفة خلال رحلته الفنيّة.

عائلة لاسعة جداً

أما ثانى العروض المسرحية التى من المقرر ان تنطلق على أحدى المسارح ضمن فاعليات موسم الرياض هى عائل لاسعة جداً ، وهى مسرحية اجتماعية كوميدية ومن إخراج تامر كرم.

وقد وقع الاختيار على كل من أحمد زاهر وليلى وملك أحمد زاهر على بطولة العمل ، حيث يتم الان إجراء عدد من البروفات.

اللمبي فى الجاهلية

من جديد يعود الفنان محمد سعد الى شخصية اللمبى من خلال المسرح ، حيث تعاقد على عرض مسرحية جديدة تعرض فى موسم الرياض ، ومن المقرر ان يتم جاهزة للعرض أخر شهر نوفمبر .

المسرحية من المقرر ان تحمل أسم اللمبى فى الجاهيلة ، وينتظر الجمهور الإعلان عن النجمة المشاركة في المسرحية، بعد انضمام عدد من الفنانين، ومن المقرر أن يقدم بها محمد سعد شخصيته الشهيرة "اللمبي" في قصة مسرحية جديدة.

أبو العربى

أما صناع مسرحية أبو العربى فقد قرروا عرضها ضمن فاعليات موسم الرياض خلال الشهر المقبل، بعد نجاحها فى مصر .

وتدور أحداث مسرحية أبو العربي حول شخصية أبو العربي الشهيرة “ هانى رمزى ” التي تقع في صدفة أنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفى منذ عدة أعوام، ما يجعل فكري المحامي يستغل ذلك الشبه ويقنع أبو العربي بتنفيذ المهمة المستحيلة.

أبطال مسرحية أبو العربي في ميشين امبوسيبل هم هانى رمزي، وداليا البحيري، وأحمد فتحي، وحجاج عبد العظيم، ومحمد جمعة، وليلى عز العرب، وعمرو عبد العزيز، والمسرحية من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.

عائلة تس

يواصل فريق عمل مسرحية "عائلة تس" البروفات استعدادًا لعرض المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض، وهى المسرحية التي تضم عددًا من نجوم الكوميديا مثل أوس أوس، مصطفى خاطر، بيومى فؤاد، شيماء سيف، محمد سلام، سليمان عيد، مصطفى البنا، وإخراج أوتاكا.