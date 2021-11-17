أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 17-11-2021

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، الأربعاء- 17 11-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.
العملة شراء بيع
دولار أمريكى 15.6487 15.7781
يورو 17.7863 17.9381
جنيــه إسترليـنى 21.0428 21.2200
دولار كنـدى 12.4830 12.5903
كرون دانمركى 2.3919 2.4118
كرون نرويجى 1.7991 1.8143
كرون ســويدى 1.7725 1.7875
فرنك سويسرى 16.8737 17.0151
100 ين يابانى 13.6933 13.8090
ريـــال سعـــودى 4.1720 4.2067
دينــار كويتى 51.6919 52.2540
درهم اماراتى 4.2600 4.2964
دولار اســـترالى 11.4830 11.5811
دينــار البحــرين 41.4964 41.8551
ريـــال عمـــانى 40.6417 40.9906
ريـــال قطــــرى 4.2698 4.3169
دينـار اردنـى 22.0311 22.2855
يوان صينى 2.4492 2.4701