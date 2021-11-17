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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 17-11-2021

صدى البلد

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، الأربعاء- 17 11-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.

العملة              شراء                                بيع
دولار أمريكى 15.6487                     15.7781
يورو 17.7863                                17.9381
جنيــه إسترليـنى 21.0428                  21.2200
دولار كنـدى 12.4830                      12.5903
كرون دانمركى 2.3919                      2.4118
كرون نرويجى 1.7991                      1.8143
كرون ســويدى 1.7725                     1.7875
فرنك سويسرى 16.8737                 17.0151
100 ين يابانى 13.6933                 13.8090
ريـــال سعـــودى 4.1720                 4.2067
دينــار كويتى 51.6919                  52.2540
درهم اماراتى 4.2600                    4.2964
دولار اســـترالى 11.4830              11.5811
دينــار البحــرين 41.4964            41.8551
ريـــال عمـــانى 40.6417            40.9906
ريـــال قطــــرى 4.2698              4.3169
دينـار اردنـى 22.0311              22.2855
يوان صينى 2.4492                  2.4701

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم دولار أمريكي يورو جنيه إسترليني ريال سعودي دينار كويتي

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