أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 17-11-2021

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، الأربعاء- 17 11-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.

العملة شراء بيع

دولار أمريكى 15.6487 15.7781

يورو 17.7863 17.9381

جنيــه إسترليـنى 21.0428 21.2200

دولار كنـدى 12.4830 12.5903

كرون دانمركى 2.3919 2.4118

كرون نرويجى 1.7991 1.8143

كرون ســويدى 1.7725 1.7875

فرنك سويسرى 16.8737 17.0151

100 ين يابانى 13.6933 13.8090

ريـــال سعـــودى 4.1720 4.2067

دينــار كويتى 51.6919 52.2540

درهم اماراتى 4.2600 4.2964

دولار اســـترالى 11.4830 11.5811

دينــار البحــرين 41.4964 41.8551

ريـــال عمـــانى 40.6417 40.9906

ريـــال قطــــرى 4.2698 4.3169

دينـار اردنـى 22.0311 22.2855

يوان صينى 2.4492 2.4701