أسواق المال العربية.. صعود مؤشر الكويت وقطر والسعودية ودبي وأبوظبي

شهدت مؤشرات البورصات المصرية والعربية تباينا ما بين الارتفاع والانخفاض في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 16-11، وجاءت المؤشرات كالتالى:

سوق دبي المالي :

صعد المؤشر العام بنحو 1% مرتفعا للجلسة الرابعة على التوالي وصولا الى أعلى مستوياته في نحو 4 سنوات، وقفز سهم شركة سوق دبي المالي بالحد الأقصى في جلسة الثلاثاء ليصل الى أعلى مستوياته في نحو 7 سنوات بدعم من التصريحات الخاصة للرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات أحمد بن سعيد آل مكتوم لــCNBCعربية والتي أوضح بها إمكانية طرح مجموعة طيران الإمارات أو شركات تابعة لها في سوق دبي المالي ضمن برنامج الطروحات الحكومية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق والتي تتضمن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في أسواق دبي.

سوق أبوظبي المالي :

تواصل رالي صعود المؤشر العام في جلسة الثلاثاء بعد ارتفاعه بنسبة 1% ليغلق فوق مستويات 8300 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، وجاء الدعم من سهمي الدار وأبوظبي الأول بعد ارتفاعهما بنسبة 3.1% و 2.4% على التوالي واستحواذهما على نحو 30% من سيولة سوق أبوظبي التي تجاوزت 2 مليار درهم في هذه الجلسة.

بورصة قطر :

ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.1% في محاولة لاستعادة مستويات 12000 نقطة التي فقدها بنهاية الأسبوع الماضي، وارتفعت أسهم 20 شركة في بورصة قطر بينما انخفضت اسهم 22 شركة في جلسة الثلاثاء.

وتصدر سهم مجموعة المستثمرين القطريين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بعد صعوده بنحو 1.3% مع عدم وجود أي أخبار جوهرية متعلقة بالشركة.

بورصة الكويت :

عادت المؤشرات الكويتية للون الأخضر بعد جلستين متتاليتين من التصحيح السعري الذي تعرضت له عدة أسهم بعد وصولها لمستويات قياسية ، واستعاد المؤشر الرئيسي مستويات 6100 نقطة مرتفعا بنحو 0.5%، كما عاود القيادي سهم بنك الكويت الوطني الارتفاعات بعد تماسكه فوق مستويات الدينار في الجلسة السابقة ليصعد بنسبة 0.7% في جلسة الثلاثاء .