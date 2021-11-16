الزراعة: في طريقنا لـ الاكتفاء الذاتي من الدواجن ونصدر الفائض لـ الدول العربية

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والدواجن بوزارة الزراعة، إن مصر وصلت لـ الاكتفاء الذاتى من بيض المائدة، وفى الطريق لـ الاكتفاء الذاتى من الدواجن، موضحًا أن هذا الأمر تم بمجهود كبير من وزارة الزراعة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مل و أعمال المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية دينا سالم، أن الاكتفاء الذاتى ناتج عن أشياء كثيرة منها، أن قطاع الدواجن بمصر يعمل به حوالي ثلاث ملايين يد عاملة، وأن هناك 100 مليار جنيه حجم الاستثمار فى الدواجن.



ولفت إلى أن القرار الجمهوري رقم 139 لسنة 2020، يفتح آفاق لـ الاستثمار الداجنى فى الظهير الصحراوى، بعيدا عن الوادي والدلتا، بـ الإضافة لـ 13 موقعا لـ الهيئة العامة لمشروعات التعمير، ومصر أصبحت تصدر ما يزيد من الانتاج الداجنى لـ الدول العربية، بعد أن كان هناك منعا لـ التصدير بسبب انفلونزا الطيور.



